فیروز کریمی در پختن «شام ایرانی» هنرمندان را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شایسته تهیه کننده و کارگردان مجموعه «شام ایرانی» گفت: بعد از پخش سری سوم و چهارم از «شام ایرانی» استقبال خوبی از این مجموعه به عمل آمد و طی هفته آینده این قسمت‌ها پخش مجدد خواهد شد.

وی افزود: قسمت‌های مربوط به حضور اکبر عبدی و فیروز کریمی تاکنون جزو قسمت‌های پرطرفدار «شام ایرانی» بوده است. با این حال بعد از پخش مجدد دو قسمت آخر مجموعه، سری جدید از «شام ایرانی» با حضور دیگر هنرمندان خوب کشورمان وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد که بزودی اسامی این افراد اعلام می شود.

به گفته شایسته ضبط سری جدید این مجموعه با حضور هنرمندان و ورزشکاران همچنان در حال انجام است.

سری جدید از مجموعه «شام ایرانی» که محصول موسسه سینما24 است، طی هفته‌های آینده وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

در قسمت چهارم از مجموعه فیروز کریمی مربی باسابقه فوتبال کشور توانست با غلبه بر هم گروهی‌هایش برنده جایزه ویژه «شام ایرانی» شود.