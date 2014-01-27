ساخت نخستین دستگاه خشک کن آزمایشگاهی هوشمند محصولات کشاورزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رییس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي دوشنبه در مراسم رونمایی از این دستگاه گفت: این دستگاه بمنظور یافتن بهترین شرایط برای خشک نمودن محصولات تولیدی با کیفیتی بالا توسط طراحی وساخته شده است.

حسن منیری فر در ادامه خاطر نشان کرد: این دستگاه خشک کن آزمایشگاهی هوشمند محصولات کشاورزی برای نخستین بار در بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربایجان شرقی و توسط دو تن از کارشناسان این مرکز به نامهای اقایان حسین محمدی و صابر عبدی طراحی و ساخته شده است.

وی در خصوص مشخصات و ویزگی های این دستگاه نیز اظهار داشت: با توجه به ارائه دستگاه های خشک کن صنعتی مجهز به پی. ال. سی، لزوم تغذیه اطلاعاتی لحظه به لحظه فرآیند خشک کن برای تولید محصول کیفی کاملا احساس می شد وخشک کن آزمایشگاهی هوشمند ارائه شده با قابلیت اعمال منحنی دمایی و فیدبک از شرایط محصول در حال خشک شدن، می تواند فرآیند خشک سازی را بر اساس شرایط محصول تغییر داده و حالت بهینه آن را اعلام نماید.

رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان تحقيق و انجام کارهای علمی و پژوهشی را بزرگراهی به سوی خوداتکايي و استقلال علمي دانست و گفت: آذربايجان شرقي به عنوان يکي از اصلي ترين مراکز توليد محصولات کشاورزي در کشور توانسته با بکارگيري نتايج کارهای علمی و تحقيقاتی، گام هاي جدی در روند توليد کيفي وکمي بردارد و حمايت هاي مستقيم سازمان از توسعه تحقيق در اين بخش، آينده بسيار مطمئن و روشني را براي بخش تحقيقات کشاورزي در امر تداوم فعالیت های موثر در پایدار سازی بخش فراهم خواهد آورد.