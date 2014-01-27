گفتگوی قلعه نویی با لیدرها و غیبت مصدومان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان امیر قلعه نویی که روز یکشنبه یا تساوی یک بر یک برابر ذوب آهن در هفته بیست و چهارم لیگ برتر صدرنشین باقی ماندند، صبح امروز دوشنبه تمریناتشان را برای ادامه دیدارهای لیگ در کمپ مرحوم ناصر حجازی پیگیری کردند.

در این تمرین که با غیبت بازیکنان مصدوم این تیم(جمشیدیان، کبه، حیدری و قاضی) همراه بود، مهدی نظری بعد از پشت سرگذاشتن مصدومیت به تمرینات گروهی بازگشت اما سیاوش اکبرپور به خاطر مصدومیت جزیی که در دیدار برابر ذوب آهن نصیبش شده بود تمرین نکرد.

امیر قلعه نویی نیز که با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شده بود دقایقی با لیدرهای حاضر در کمپ صحبت کرد و بر روی تمرینات نظارت داشت. بازیکنانی که در دیدار برابر ذوب آهن به میدان رفته بودند ریکاوری کردند و سایر بازیکنان در فوتبال درون تیمی شرکت کردند.

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و پنجم لیگ برتر باید روز جمعه پیش رو در کرمان به مصاف تیم مس برود.