به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری در حاشیه نشست پیش از ظهر امروز چهارشنبه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: محمد رویانیان مصر بود که از هیات مدیره برود و دوستان حاضر در جلسه ضمن تقدیر از زحمات ایشان با تصمیم رویانیان موافقت کردند. هیات مدیره در این جلسه همه ابعاد را بررسی کرد و پیشنهاد بر این شد تا یک سرپرست موقت تعیین شده تا کارها را اداره کند.

وی افزود: با توجه به سوابقی که پروین داشت، هم خود رویانیان و هم دیگر اعضای هیات مدیره باشگاه از وی درخواست کردند تا این مسئولیت را برعهده بگیرد و او هم آبروی خود را مثل همیشه برای پرسپولیس گذاشت. قرار است به زودی حسابرسی باشگاه آماده شده و برای رفع بدهی ها، هیات مدیره گام های خوبی را بردارد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص بدهی 40 میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس بیان کرد: چنین مبلغی صحت ندارد و به زودی همه مسائل مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما مبلغی که دوستان مطرح می‌کنند، صحت ندارد و باشگاه با چنین بدهی مواجه نیست.

وی در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس اینگونه توضیح داد: اساسنامه این اختیار را به هیات مدیره می‌دهد تا مدیرعامل را از بیرون از جمع خود نیز انتخاب کند. قرار بر این شده تا همه اعضای هیات مدیره گزینه‌های خود را مطرح کنند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. البته زمان خاصی برای معرفی مدیرعامل وجود ندارد ولی تلاش ما این است که ظرف دو هفته آینده این کار را انجام دهیم، با این حال ممکن است باشگاه با سرپرست به کار خود ادامه دهد.

اکبری در خصوص انتخاب علی پروین نیز یادآور شد: همه ما می‌دانیم که علی پروین از جنس فوتبال و جزو خانواده بزرگ این باشگاه است. وجود پروین همیشه منشاء خیر بوده و به نظر اعضای هیات مدیره در چنین شرایطی بهترین انتخاب، علی پروین بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت ورزش از تصمیم باشگاه پرسپولیس حمایت خواهد کرد، تصریح کرد: وزارت ورزش به صورت همه جانبه از هیات مدیره حمایت کرده و ما از آنها تشکر می‌کنیم. به طور حتم پرسپولیس یکی از نهادهای زیرمجموعه دولت بوده که وزارت ورزش اختیارات کلان آن را برعهده دارد ولی اختیارات خود باشگاه در اختیار هیات مدیره قرار گرفته است.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص حرف های رویانیان و انتقادهای اخیرش، گفت: من حرف‌های رویانیان را نشنیده‌ام و نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم.