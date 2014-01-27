استان سمنان میزبان یادواره ملی 49 هزار شهید فرهنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برگزاری یادواره ملی شهدای فرهنگی به میزبانی سمنان گفت: این یادواره پنجشنبه هفته جاری برگزار و از 49 هزار شهید فرهنگی تجلیل می شود.

وی شهید شاخص یادواره ملی شهدای فرهنگی امسال را "محمود اخلاقی" عنوان کرد و گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و فرهنگیان، الگوگیری از دلاورمردان دوران دفاع مقدس و ... مهمترین اهداف برگزاری جشنواره است.

124 شهید فرهنگی استان سمنان تجلیل می شوند

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در این یادواره از شهید شاخص به همراه 124 شهید فرهنگی استان تجلیل می شوند گفت: در دوران دفاع مقدس یک هزار و 250 رزمنده استان از فرهنگیان بودند و از هفت هزار و 200 نفر جانباز این استان 225 نفر آن از آموزش و پرورش هستند.

جهان، سمنان را از استان های شاخص کشور در عرصه ایثار و شهادت بیان کرد و با اشاره به تقدیم سه هزار شهید به انقلاب در این استان اظهار داشت: از 36 هزار شهید دانش آموز کشور 622 شهید به استان سمنان تعلق دارد.

وی با اشاره به فرازی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اینکه "یاد شهدا کمتر از شهادت نیست" افزود: برگزاری این یادواره ها همانند جرقه و شروعی برای تجلیل از مقام شهدا است که هر چه داریم به برکت خون آنان است.

جایگاه امروز ایران اسلامی برگرفته از رشادت و ایثار شهدا است

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان جایگاه امروز ایران اسلامی را برگرفته از رشادت و ایثار شهدا دانست و گفت: در قالب این یادواره تاکنون کتاب شهید اخلاقی تالیف و نیز مستندی از این شهید سرافراز تولید شده است.

جهان گفت: برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی با شرکت یک هزار و 300 نفر، مسابقه روزنامه دیواری برای دانش آموزان، برگزاری یادواره های شهرستانی، تهیه و پخش تیزرهای مختلف اجرایی شده است.

نامگذاری ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان به نام شهید اخلاقی

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: ساختمان در دست ساخت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در بلوار بسیج نیز به نام شهید اخلاقی نامگذاری شده است.

جهان گفت: ما به برگزاری یادواره های شهدا و درس گرفتن از آنان و انتقال ارزش های انقلاب اسلامی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه شهدا، شهید شدند تا جامعه به کار آمدی برسد، ابراز امیدواری کرد پاسدار خون شهدا باشیم.

یادواره شهدای فرهنگی پنجشنبه هفته جاری از ساعت 9 تا 12 در سمنان برگزار می شود.