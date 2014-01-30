به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نشست خبری قبل از رویارویی با پرسپولیس اظهار داشت: بعد از بازی آخر که مقابل استقلال خوزستان انجام دادیم و پیروز شدیم و از آن سو پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان شکست را پذیرا شد، از لحاظ تاکتیکی در شرایط بسیار خوبی هستیم تا با یک بازی زیبا بتوانیم امتیازات لازم را مقابل پرسپولیس کسب کنیم.

وی تاکید کرد: علیرغم مشکلاتی که پرسپولیس دارد و در دو بازی گذشته اش نتایج خوبی کسب نکرده اما با توجه به اینکه آنها میزبان هستند تلاش خواهند کرد تا با پیروزی مقابل ما شرایط خود را بهبود ببخشند.

سرمربی سپاهان در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم در این دیدار نیز گفت: خوشبختانه بازیکن مصدوم و محروم نداریم و محرم نویدکیا در فهرست 18 نفره ما قرار دارد و می‎خواهیم آرام آرام او را برای بازی‎های آخر و لیگ قهرمانان آماده کنیم تا بتواند برای سپاهان به میدان برود.

وی در خصوص اینکه سپاهان چقدر شانس دارد تا بازی فردا مقابل پرسپولیس را پیروز شود گفت: اگر خواسته باشید واقع بینانه به شما بگویم به نظر من شانس هر دو تیم 50 -50 است البته ما با توجه به نتایجی که چند هفته اخیر کسب کرده ایم اولویت بیشتری نسبت به پرسپولیس برای پیروزی داریم.

کرانچار تاکید کرد: درست است که پرسپولیس در چند هفته اخیر نتایج خوبی کسب نکرده و با مشکلات دست و پنجه نرم کرده اما پرسپولیس همیشه پرسپولیس بوده و تیم بزرگی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شهاب گردان به دلیل مشکلاتی که با شما داشته در تمرینات سپاهان حضور پیدا نکرده است، گفت: اصلاً چنین چیزی صحبت ندارد. شهاب 20 روز پیش انگشت دست راستش شکست و ما به او استراحت دادیم و او از دیروز کارش را با تیم آغاز کرده است.

سرمربی سپاهان در خصوص لغو اردوی تیم ملی و فشردگی مسابقات لیگ نیز گفت: از همان آغاز کار وقتی شنیدم می‎خواهند اردویی را در آفریقای جنوبی برگزار کنند با آن مخالفت کردم و توضیح هم دادم که با شرایط کنونی این اردو مفید نیست.

وی تاکید کرد: چهار نماینده در لیگ قهرمانان وجود دارد که هر کدام از آنها بازیکنان زیادی در تیم ملی دارند و باید برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا هم بتوانیم بازی‎های لیگ قهرمانان را به خوبی انجام دهیم و هم از زمان باقیمانده تا شروع مسابقات جام جهانی استفاده کرده و با برگزاری اردوها و بازی‎های تدارکاتی مناسب، یک تیم قوی را راهی مسابقات جام جهانی کنیم.

کرانچار افزود: حتماً کی‌روش می‎خواسته یک اقدام استثنایی انجام دهد که محاسباتش اشتباه از آب درآمد و نتوانست چنین اردویی را برگزار کند.

سرمربی سپاهان خاطرنشان کرد: باید طوری برنامه ریزی کنیم که وقتی مسابقات لیگ به پایان می‎رسد بازیکنان از فرم بدنی خود خارج نشده تا بتوانند خود را آماده دیدارهای جهانی بکنند.

سرمربی کروات سپاهان در پایان اظهار داشت: امیدوارم فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش و همکارانشان طوری برنامه ریزی کنند که دیدارهای تدارکاتی بسیار خوبی را انجام دهند تا بتوانیم به دور بعد جام جهانی صعود کنیم.