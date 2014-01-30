بازداشت 24 عضو داعش/جزئیات حمله به وزارت حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای امنیتی عراق 24 فرد مسلح از عناصر گروه داعش را بازداشت کردند. این افراد طی حملات مختلف در استان الانبار در غرب عراق بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه در حمله افراد مسلح به ساختمان وزارت حمل و نقل در بغداد دستکم 18 نفر کشته شدند. افراد مسلح در این حمله چند کارمند را به گروگان گرفتند.

وزارت حمل و نقل عراق در نزدیکی ساختمان مرکز حقوق بشر عراق قرار دارد و این ساختمان نیز امروز هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که در عملیات آزاد سازی افراد گروگان گرفته شده چند فرد مسلح کشته شدند.

"سعد معن" سخنگوی وزارت کشور عراق در این رابطه اظهار داشت: 6 فرد انتحاری به ساختمان وزارت حمل و نقل حمله کردند و نیروهای عراقی توانستند 3 نفر از آنها را به قتل برسانند. 3 نفر از این افراد نیز همچنان طبقه سوم ساختمان را تحت سیطره خود دارند.

وی افزود: محل حادثه توسط نیروهای عراقی محاصره شده است و این نیروها به خاطر نگرانی از احتمال انفجار این افراد انتحاری رفتار محتاطانه ای را در پیش گرفته اند.

یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده نیز در منطقه اور در شمال بغداد منفجر شد که بر اثر آن دستکم 8 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند.