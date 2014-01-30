به گزارش خبرنگار مهر،حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران گفت: برای بازی فردا آماده هستیم. تیم سایپا از تیم های بی حاشیه و خوب است و در خانه هم بازی های زیبایی را به نمایش میگذارد.
وی ادامه داد: ما شرایط حساسی را پیش رو داریم و باید در بازی فردا سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم تا به هدف خود برسیم.
سرمربی فولاد ادامه داد: در سال های گذشته تیم ما برای حضور در میانه جدول میجنگید ولی الان شرایط فرق دارد و ما مدعی قهرمانی هستیم و تیم فوتبال فولاد میتواند قهرمان لیگ برتر شود.
حسین فرکی به محرومان خود اشاره کرد و گفت: جعفری و شریفات را در اختیار نداریم و باید به دیگر بازیکنان تیم اعتماد کنیم.
سرمربی فولاد به فشردگی رقابتهای لیگ برتر اشاره کرد و گفت:این برنامه ریزی لیگ به تیم ما لطمه زده و بازیکنان ما خیلی کم استراحت میکنند وخبر لغو اردوی تیم ملی در بیست فروردین ماه باعث تعجب ما شد که چرا با توجه به لغو اردو انقدر بازیها را فشرده برگزار میکنند.
فرکی در پایان گفت: یک تیم برای قهرمانی باید حوصله کند و وقت بگذارد و من هم تمام تلاش خود را انجام میدهم تا فولاد را قهرمان لیگ برتر کنم.
حسین فرکی:
فولاد میتواند قهرمان لیگ شود/ اردو تعطیل شده چرا لیگ اینقدر فشرده است
کرج- خبرگزاری مهر:سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت شرایط نسبت به سال های گذشته فرق کرده و فولاد میتواند قهرمان لیگ برتر شود.
به گزارش خبرنگار مهر،حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران گفت: برای بازی فردا آماده هستیم. تیم سایپا از تیم های بی حاشیه و خوب است و در خانه هم بازی های زیبایی را به نمایش میگذارد.
نظر شما