به گزارش خبرنگار مهر،حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران گفت: برای بازی فردا آماده هستیم. تیم سایپا از تیم های بی حاشیه و خوب است و در خانه هم بازی های زیبایی را به نمایش می‎گذارد.



وی ادامه داد: ما شرایط حساسی را پیش رو داریم و باید در بازی فردا سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم تا به هدف خود برسیم.



سرمربی فولاد ادامه داد: در سال های گذشته تیم ما برای حضور در میانه جدول می‎جنگید ولی الان شرایط فرق دارد و ما مدعی قهرمانی هستیم و تیم فوتبال فولاد می‎تواند قهرمان لیگ برتر شود.



حسین فرکی به محرومان خود اشاره کرد و گفت: جعفری و شریفات را در اختیار نداریم و باید به دیگر بازیکنان تیم اعتماد کنیم.



سرمربی فولاد به فشردگی رقابتهای لیگ برتر اشاره کرد و گفت:این برنامه ریزی لیگ به تیم ما لطمه زده و بازیکنان ما خیلی کم استراحت می‎کنند وخبر لغو اردوی تیم ملی در بیست فروردین ماه باعث تعجب ما شد که چرا با توجه به لغو اردو انقدر بازی‏‌ها را فشرده برگزار می‏‎کنند.



فرکی در پایان گفت: یک تیم برای قهرمانی باید حوصله کند و وقت بگذارد و من هم تمام تلاش خود را انجام می‎دهم تا فولاد را قهرمان لیگ برتر کنم.