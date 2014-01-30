بازی مقابل راه آهن دشوار است/ لغو اردو زیبنده فوتبال ما نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی روز پنجشنبه در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل راه آهن سورینت با بیان این مطلب افزود: هر چه به پایان فصل نزدیک‎تر می‌شویم بازی‎ها سخت تر می‎شود. تمام تیم‌ها به دنبال کسب امتیاز هستند، چه آنهایی که بالای جدول قرار دارند و چه تیم‎هایی که به دنبال فرار از سقوط به دسته پایین‌تر هستند.

مرفاوی خاطرنشان کرد: تیم راه آهن نیز تیمی بسیار سختکوش است و با توجه به اینکه آنها فردا میزبان هستند به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار هستند و همین مساله باعث می‌شود تا کسانی که فردا به ورزشگاه می‎آیند یک بازی سخت و حساس را بین دو تیم شاهد باشند.

سرمربی صبای قم در خصوص محرومان و مصدومان این تیم نیز گفت: خوشبختانه محروم نداریم اما همانند بازی‎های گذشته مرتضی کاشی و محسن بیات مصدومان ما هستند.

مرفاوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر لغو اردوی تیم ملی و ارزیابی وی از لغو این اردو چیست، گفت: هر مربی تفکرات و سلایق خاص خودش را دارد. تنها ما نیستیم که به جام جهانی رفتیم خیلی از کشورهای دیگر چه در این دوره و چه در دوره های قبل در جام جهانی حضور داشتند. اگر می‎خواهیم نتایج درخور شان فوتبالمان کسب کنیم باید با برنامه ریزی پیش برویم و قطعا کی‌روش نیز برنامه های خاص خود را برای جام جهانی دارد.

مرفاوی تاکید کرد: اما اینکه گفته می‎شود اردو به دلیل در اختیار نداشتن سه بازیکن لغو می‎شود به نظر من خیلی زیبنده فوتبال ما نیست. درست است که فوتبال ما همانند کشورهای اروپایی نیست اما آیا تیم هایی که نزدیک به 18 بازیکن آنها در خارج از کشور فوتبال بازی می‎کنند هیچ وقت اردو برگزار نمی‎کنند و تا چند روز به جام جهانی مانده هیچ اردویی را برای آمادگی بازیکنانشان برپا نمی‎کنند؟

وی تاکید کرد: ما باید از زمان باقیمانده تا شروع جام جهانی 2014 برزیل به بهترین وجه استفاده کرده و بازی‎های تدارکاتی و اردوهای مناسبی را انجام دهیم تا بتوانیم در جام جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

سرمربی صبای قم در پایان اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی صحیح و بازی‎های تدارکاتی بسیار خوب امیدوار هستم بتوانیم در بازی‎هایی که در جام جهانی انجام می‎دهیم فوتبال ایران را به مردم دنیا بشناسانیم.