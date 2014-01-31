رهبر بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "مطیع الرحمان نظامی" رئیس حزب جماعت اسلامی که بزرگترین حزب اسلامی در بنگلادش محسوب می شود به اتهام قاچاق سلاح به ایالت آسام هند، به اعدام محکوم شد.

وی به همراه 13 نفر دیگر در پرونده قاچاق سلاح به گروههای جدایی طلب در ایالت آسام مجرم شناخته شده اند.

این حکم در حالی صادر شده که مطیع الرحمان نظامی در سال 2004 به عنوان وزیر صنایع در دولت بنگلادش انتخاب شد اما پس از وارد آمدن اتهام قاچاق کالا از طریق یکی از بنادر بنگلادش، از این سمت برکنار شد.

حزب جماعت اسلامی هم با صدور بیانیه ای دادگاه محاکمه مطیع الرحمان نظامی را به سیاسی کاری متهم کرده است. رهبر حزب جماعت اسلامی اعلام کرده که علیه حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر می کند.