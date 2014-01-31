امیدوارم الیویرا بتواند تراکتورسازی را به روزهای خوبش برگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باغ آبادی در کنفرانس خبری پس از بازی تیم های تراکتورسازی و داماش اظهار داشت: از طرف تیم داماش در این دیدار شاهد بازی بسته‌ای بودیم و هر چقدر خواستیم که به بازی خودمان نظم بدهیم نتوانستیم این کار را انجام بدهیم و برنامه خود را پیش ببریم.

وی ادامه داد: دفاع چند لایه تیم داماش حتی در مقاطعی از بازی سیستم این تیم را 1- 5- 4 و ما نتوانستیم از این لایه های دفاعی عبور کنیم اما در مجموع در حفظ و مالکیت توپ برتری زیادی نسبت به داماش داشتیم و حتی می توانم بگویم که این درصد 75 به 25 درصد به نفع ما بود.

باغ آبادی ادامه داد: ما در این بازی حتی موقعیت های خوبی هم ایجاد کردیم ولی فقط نتوانستیم گل بزنیم تیم داماش هم نتوانست حتی یک موقعیت گل برای خود ایجاد کند.

مسئول فنی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خصوص حضور تونی اولیویرا در این تیم به عنوان سرمربی عنوان کرد: من به آقای تونی خیرمقدم می گویم و امیدوارم که حضور ایشان در تبریز منشآ خیر و کسب نتایج خوب برای تیم تراکتورسازی باشد. آقای تونی از چند بازیکن فعلی تراکتورسازی که در زمان سرمربیگری اش بازیکن وی بودند، شناخت کافی دارند و چند تن از بازیکنان دیگر از جمله علی کریمی، کریم انصاری فرد و سعید دقیقی را می شناسند و از این رو امیدوارم که ایشان بتوانند نتایج خوبی به همراه تیم تراکتورسازی کسب کنند.

وی در خصوص نحوه بازی علی کریمی در دیدار با داماش گفت: خصوصیات بازی کریمی به گونه ای است که ما به بازی سازی و پاس های او نیاز داریم و لازم نیست که از دوندگی های او استفاده کنیم. رد ریگو پیمپائو هم در این بازی و بخصوص در نیمه اول عملکرد خوبی داشت.

باغ آبادی اظهار داشت: تعدادی از بازیکنان ما نیاز به اعتماد به نفس بیشتری دارند و باید خودشان و توانایی هایشان را باور کنند تا عملکرد آنها در تیم مثمرثمرتر باشد.

مسئول فنی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خصوص تاخیر یک و نیم ساعته این بازی هم گفت: ما هم از این موضوع بی اطلاع بودیم و ناظر بازی هم گفت که تیم ها باید در استادیوم حضور داشته باشند و ما هم مثل هواداران از ساعت یک در ورزشگاه بودیم به نظر من ای کاش آقای ناظر خودش قبلا وضعیت استادیوم را می سنجید و سپس تیم ها به ورزشگاه می آمدند بازیکنان ما تا زمان آغاز بازی روی کف رختکن خوابیده بودند و استراحت می کردند.

وی در خصوص اینکه آیا با وجود حضور تونی اولیویرا در راس کادر فنی تیم تراکتورسازی در این تیم خواهد ماند یا خیر؟، یادآور شد: حق طبیعی هر سرمربی است که کمک هایش را خودش انتخاب کند، من هم اگر با تیم باشم با تمام وجود کار می کنم و اگر من را نخواهند هوادار تیم تراکتورسازی خواهم بود.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبری و داماش گیلان امروز با نتیجه مساوی بدون گل در تبریز به پایان رسید.