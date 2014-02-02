به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه تونی اولیویرا ظهر امروز یکشنبه در تمرین تیم تراکتورسازی برگزار شد و جمشید نظمی مدیرعامل باشگاه قبل از شروع تمرین تونی را به بازیکنان معرفی کرد.

نظمی در این خصوص گفت: به خاطر اینکه مردم از تونی خاطرات خوبی دارند و علاقمند به حضور وی در تیم بودند ما ایشان را به عنوان سرمربی تعیین کرده و به تیم آوردیم. امیدواریم که ایشان به کمک بازیکنان تیم بتوانند روز های خوب گذشته را تجدید نمایند.

وی با تشکر از حمایت کادر فنی و غلامرضا باغ آبادی که چند هفته وظیفه سرمربیگری تیم را برعهده داشت، تاکید کرد: بازی با تیم فولاد برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است چون در صورت پیروزی راهی فینال جام حذفی خواهیم شد. لذا برای تهییج روحی - روانی تیم پاداشی مناسب در نظر گرفته‌ایم. هرچند که می‌دانم بازیکنان پر تلاش و با غیرت تیم برای پاداش بازی نمی‌کنند اما من پاداش را وظیفه خودم می‌دانم.

در ادامه، تونی الیویرا با تشکر از مدیر عامل باشگاه گفت: من به چند دلیل به تبریز برگشتم. اول به خاطر خودم چون اینجا را دوست دارم. دوم به خاطر مردم چون مرا دوست دارند و من از آنها احترام زیاد دیده و خاطرات خوشی دارم. سوم به خاطر بازیکنان تیم و چهارم به خاطر کسب پیروزی.

وی افزود: من به کارم علاقه دارم و برایم مهم نیست در کدام کشور و با چه کسانی باشم. به همه احترام می‌گذارم و دوست دارم مثل پدر تیم باشم! پشت هر بازیکن بزرگی یک مردانگی هست. هرکس قبل از اینکه یک فوتبالیست باشد باید انسان خوبی باشد.

تونی با بیان اینکه ویتور و پائولو را با خودم به تبریز نیاورده‌ام، گفت: من فقط پسرم را آورده‌ام آن هم نه به خاطر اینکه پسرم است بلکه به خاطر اینکه در کارش حرفه ای است.

صحبت‌های تونی برای بازیکنان تراکتورسازی قبل از شروع تمرین

سرمربی جدید تراکتورسازی با تاکید بر اینکه تجربه‌اش را برای کمک به این تیم آورده است، تصریح کرد: بازیکنان تراکتور همگی حرفه‌ای هستند و باید هر روز بهتر شوند. باید روحیه قوی و خوبی داشته باشیم. باید برای کسب نتیجه تلاش کنیم. من در تیم روی بازیکنانی حساب می‌کنم که مسئولیت پذیر باشند و روش من را قبول کنند. مربیگری غیر از این نیست و بقیه کار در دست شماست.

وی همچنین گفت: برای ساختن تیم نیاز به زمان داریم. نمی‌شود با یک بشکن زدن شروع کرد! وظیفه بازیکنان خطیر است و باید کمک کنند. وظیفه ما ساماندهی، فوتبال خوب و نظم و انضباط در کار است. ما باید بین خودمان حتی در برخورد با بازیکنان سایر تیم‌ها و داوران حرفه‌ای باشیم. داشتن اعتماد به نفس خیلی مهم است. اگر اعتماد به نفس داشته باشیم به هر نتیجه‌ای خواهیم رسید. بازیکنان با هم رفیق باشند، به هم کمک کنند و روحیه گروهی داشته باشند.

تونی در پایان اظهار کرد: من توصیه میکنم در زندگی شخصی نیز نظم و انضباط داشته باشید و حرفه ای زندگی نمایید چون تاثیر آن در زمین بازی نمود پیدا می‌کند. لذا وقتی پیروز می‌شوید همه چیز را با خود می‌آورد. تیم مهم تر از همه چیز است هر چند که تغییرات زیاد در این مدت کم ممکن نیست امّا باید زیاد کار کنیم ، هدف ما مشخص است و بقیه مسائل بر عهده بازیکنان است.