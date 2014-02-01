تظاهرات گسترده سوریهای مقیم کشورهای اروپایی در حمایت از اسد و ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در تظاهرات گسترده روز گذشته در ژنو صدها سوری مقیم سوئیس مشارکت داشتند.

در این تظاهرات که در نزدیکی مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد، تظاهرات کنندگان با برافراشتن پرچم سوریه و تصاویری از "بشار اسد" رئیس جمهور این کشور، حمایت کامل خود را از دولت و ارتش سوریه ابراز داشته و دخالتهای خارجی و فعالیت گروههای تروریستی در سوریه را محکوم کردند.

از سوی دیگر، در این تظاهرات شخصیتهای سوری از جمله"عمران الزعبی" وزیر امور اطلاع رسانی سوریه و "بشار الجعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل دقایقی حضور پیدا کرده و در جمع مردم سخنرانی کردند.

همچنین اتباع سوری ساکن شهرهای مهم اروپایی دیگر همچون برلین ، لیون ، پاریس، فرانکفورت ، پراگ (چک) و وین (اتریش) نیز با برگزاری تظاهرات گسترده حمایت خود را از دولت سوریه در رویارویی با فشارهای گسترده کشورهای غربی و تروریسم بین المللی مورد تاکید قرار دادند.