به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سهیلا خوشنویسان رئیس مركز آزمون و تحقیقات سیستم‌های گرمایشی پژوهشكده مكانیک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح انرژی گفت: در كشور ما بخش ساختمان و مسكن با داشتن سهم 40 درصدی، بالاتر از بخش‌های صنعت و حمل و نقل عمده‌ترین بخش مصرف‌كننده انرژی در ایران را به خود اختصاص داده‌ و شدت مصرف انرژی در این بخش نیز چندین برابر استانداردهای جهانی است.

وی طرح معاینه فنی موتورخانه‌ها را گامی ضروری برای ممیزی، بهینه ‌سازی و كاهش معضلات موتور خانه‌ها ذکر کرد و ادامه داد: این طرح شامل مراحل مختلفی از جمله بررسی كامل ساختمان و اجزای موتور خانه، تكمیل چک لیست مربوط، آنالیز محصولات احتراق خروجی از دودكش با دستگاه آنالایزرگاز و مقایسه آن با استاندارد و آزمون موتورخانه مطابق استاندارد ملی 16000 است.

خوشنویسان افزود: این شیوه روشی بسیار سودمند برای كاهش مصرف انرژی و كاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است كه به بهره‌وری استفاده از سوخت‌های فسیلی پرداخته و به تبع آن با تكمیل فرآیند احتراق گازهای آلاینده تقریبا از مجموعه محصولات احتراق حذف می‌شوند.

مجری طرح معاینه فنی موتور خانه‌ ساختمان‌های دولتی شهر تهران به بیان نحوه اجرای این طرح اشاره کرد و یادآور شد: این طرح در 3 فاز ساماندهی و ایجاد بستر اجرای پروژه، اجرای عملیات معاینه فنی موتورخانه‌ها مطابق با استاندارد ملی 16000 و ارائه گزارش نتایج حاصل از اجرای طرح انجام می‌شود.

به گفته وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه پیش‌بینی می‌شود در 100 هزار موتورخانه ساختمان‌ها با متراژ 1000 متر مربع از محل صرفه‌جویی آن در سال رقمی بالغ بر ساخت 13 پالایشگاه معادل پالایشگاه مسجد سلیمان می‌توان احداث كرد.

خوشنویسان خاطر نشان کرد: در هفته گذشته و همزمان با هفته هوای پاک یكی از ری بویلرهای شركت نفت پارس در حضور دكتر حیدرزاده مدیر كل محیط زیست استان تهران و نیز موتورخانه ساختمان استانداری تهران با حضور استاندار تهران مورد معاینه فنی قرار گرفت.



مجری این طرح اضافه کرد: در این طرح قرار است 1000 واحد موتور خانه‌های ساختمان‌های دولتی شهر تهران با حمایت مالی شركت ملی گاز ایران و حمایت معنوی سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گیرند.