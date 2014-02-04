آتشی: بسکتبال ایران به فکر صعود در مسابقات جهانی نباشد

عنایت الله آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان جای حضور تمام تیم‌های بزرگ جهان است، اظهارداشت: با این اوصاف خیلی فرق نمی‌کرد که تیم ملی ایران در چه گروهی قرار بگیرد و با چه تیم‌هایی همگروه شود چون خیلی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها از بسکتبال قدرتمندتری نسبت به ایران برخوردار هستند. اما باید پذیرفت که تعداد تیم‌های مدعی حاضر در گروه ایران خیلی بیشتر از دیگر تیم‌هاست.

وی با اشاره به تیم‌های همگروه ایران تصریح کرد: اسپانیا که میزبان مسابقات است و به طور معمول تیم میزبان شرایط ویژه و خوبی برای حضور در مسابقات دارد. این تیم در حال حاضر در رده دوم رنکینگ جهانی هم قرار دارد. فرانسه هم دیگر تیم خوب این گروه است که برای اولین‌بار قهرمان اروپا شد و اینگونه سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد.

این کارشناس بسکتبال ادامه داد: صربستان که تیم ششم اروپا و از تیم‌های همیشه مطرح در بسکتبال جهان به حساب می‌آید. در این میان برزیل تنها تیم همگروه است که صعود مستقیم به مسابقات جهانی نداشت و از طریق سهمیه اعطایی (وایلد کارد) موفق به کسب سهمیه شد اما در هر صورت برزیل با سابقه‌ای که دارد، از تیم‌های مدعی و خوب جهان محسوب می‌شود.

آتشی در مورد مصر، دیگر تیم همگروه ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان خاطرنشان کرد: بسکتبال مصر در گذشته بهتر از ایران بود اما در شرایطی فعلی و با توجه به اوضاع و احوال داخلی این کشور، قدرت آن زمان‌ها را ندارد. در کل اینکه وضعیت تیم ملی مصر به گونه‌ای است که اگر بازیکنان تیم ملی ایران بتوانند نمایش قدرتمندی مقابل این تیم ارائه کنند و در مجموع خوب بازی می‌کنند، امکان پیروزی برای‌شان وجود دارد. همانگونه که در مسابقات 2010 قهرمانی جهان توانستند تیم ملی تونس را شکست دهند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه گروه A مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان که ایران هم در آن گروه قرار دارد نسبت به سایر گروه‌ها سخت‌تر است، یادآور شد: البته در کل برای ایران خیلی فرق نمی‌کرد که در چه گروهی قرار بگیرد و با چه تیم‌هایی همگروه شود.

"در کل با شرایط فعلی فکر می‌کنید تیم ملی ایران می‌تواند امیدی حتی اندک به پیروزی و صعود داشته باشد یا اینکه بهتر است به فکر مسائل دیگر مانند بازی خوب تمرکز کند"؟، آتشی در پاسخ به این پرسش گفت: در هر صورت نباید هیچ وقت ناامید بود و با ترس و واهمه کار کرد. اما واقعیت را هم نباید فراموش کرد. اینکه اسپانیا، برزیل، صربستان و فرانسه بسکتبال به مراتب قویتری نسبت به ایران دارند. به هر حال اینها کشورهایی هستند که بازیکنان معتبر و با تجربه‌ای در اختیار دارند و سرمایه گذاری قابل توجهی روی بسکتبال انجام داده‌اند.

کارشناس بسکتبال تاکید کرد: به طور واقع بینانه بعید می‌دانم که تیم ملی بسکتبال بتواند از گروه خود صعود کند. بنابراین بهتر است در این شرایط بازیکنان به فکر صعود نباشند بلکه به بازی خوب، برخورد خوب، ارائه بازی با بار فنی بالا، استفاده از همه موقعیت‌ها و در کلی نمایشی ایده آل به لحاظ اخلاقی و فنی فکر کنند.

عنایت الله آتشی در پایان گفت: البته مسئولان ورزش و بسکتبال هم باید بهترین برنامه ریزی ممکن را برای تیم ملی مهیا کنند تا بازیکنان بتوانند با آمادگی بالا در مسابقات حاضر شوند. بازی تدارکاتی در داخل و خارج کشور نقش زیادی در آمادگی بازیکنان دارد. دستندرکاران باید از تجربه و کاردانی خود استفاده کنند و برنامه ریزی مدرن داشته باشند.