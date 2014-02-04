به گزارش خبرنگار مهر، اسپانیا به عنوان میزبان هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان 6 شهر را برای برگزاری این رقابت‌ها تعیین کرده که مورد تائید فیبا هم قرار گرفته است. بر این اساس چهار شهر اسپانیا یعنی گرانادا، سویل، بیلبائو و گرن کاناریا میزبانی دیدارهای مرحله مقدماتی را بر عهده خواهند داشت؛ البته هر یک از این شهر ها برگزارکننده دیدارهای تیم‌های حاضر در تنها یک گروه خواهند بود.

در همین راستا و پس از قرعه‌کشی مسابقات 2014 بسکتبال قهرمانی جهان، مشخص شد که دیدارهای هر گروه در چه شهری برگزار خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده دیدارهای گروه A به میزبانی شهر "گرانادا" برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران در این گروه با تیم‌های اسپانیا، مصر، صربستان، برزیل و فرانسه همگروه است.

تیم‌های آرژانتین، سنگال، فیلیپین، کرواسی، پورتوریکو و یونان که در گروه B قرار دارند نیز دیدارهای مقدماتی خود را در شهر "سویل" برگزار می‌کنند. "بیلبائو" هم میزبان دیدارهای گروه C است. آمریکا، فنلاند، نیوزلند، اوکراین، جمهوری دومنیکن و ترکیه تیم‌های حاضر در این گروه هستند.

همچنین دیدارهای 6 تیم لیتوانی، آنگولا، کروه جنوبی، اسلوونی، مکزیک و استرالیا که در گروه D قرار گرفته‌اند هم در شهر "گرن کاناریا" برگزار می‌شود.

مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان 8 تا 26 شهریورماه برگزار می‌شود. در پایان مرحله مقدماتی و از هر گروه چهار تیم به مرحله دوم صعود می‌کنند. دیدارهای مرحله دوم به بعد این رقابت‌ها به میزبانی مشترک بارسلونا و مادرید برگزار می‌شود. البته شهر مادرید به عنوان محل برگزاری فینال مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان انتخاب شده است.