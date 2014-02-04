مشکل گاز شهرستان صحنه مرتفع شده است

رسول مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شب گذشته و از ساعت 21 و 30 دقیقه تا 23 و 30 دقیقه گاز شهرستان به علت نقص فنی در سیستم قطع شد.

وی ادامه داد: پس از این موضوع بود که ستاد بحران شهرستان سریعا تشکیل جلسه داد و اقدامات لازم برای حل این مشکل صورت گرفت.

مجد افزود: اکیپ های کمک شهرستان کنگاور و کرمانشاه به همراه نیروهای امدادی هلال احمر به کمک مردم شهرستان آمده و خدارا شکر مشکلی ایجاد نشد.

وی تاکید کرد: از همان شب گذشته و حدود ساعت 23 و 30 دقیقه گاز منازل مردم وصل شد و هم اکنون نیز مشکلی از این بابت وجود ندارد.

تمام راه های اصلی شهرستان باز است

فرماندار شهرستان صحنه همچنین از باز بودن تمام راه های مواصلاتی و اصلی شهرستان خبر داد و گفت: با وجود بارش برف راه های ارتباطی این شهرستان باز و تردد در آن جریان دارد.

مجد خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از مسدود شدن راه های روستایی نیز گزارش نشده است.

وی در پایان گفت: عوامل راهدار جاده ای از روز گذشته در جاده های شهرستان حضوری مستمر دارند و با تلاش آن ها امکان عبور و مروز و تردد برای مردم در سطح جاده های درون و برون شهری فراهم شده است.