تیم سپک تاکرای ایران خودروی بابایی نماینده گنبد در لیگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران خودروی بابایی نماینده گنبد در مسابقات سپک تاکرای سال 92 می باشد که با گرد هم آوردن بازیکنان خوب بومی، امسال با قدرت زیادی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است.

رقابت های لیگ برتر سپک تاکرا با حضور بهترین تیم های ایران از روز 16 بهمن ماه آغاز خواهد شد. در قرعه کشی سازمان لیگ این رقابت ها در سه رشته ایونت، رگو و دبل گروه بندی این بازی ها مشخص شد.

دررقابت های رگو که با حضور14 تیم در 4 گروه برگزار می شود، تیم ایران خودروی بابایی گنبد در گروه اول این بازی ها با شهرداری اراک (ب) وهیات انجمن های ورزشی فارس هم گروه است.

دررقابت های دبل که با حضور 13 تیم در4 گروه برگزار می شود، ایران خودرو بابایی گنبد( الف) در گروه اول با تیم های خوزستان، گلنوش البرزو جوانان مرکزی قرار دارد.

در گروه چهارم هم تیم دوم ایران خودرو بابایی با تیم های هیات انجمن های ورزشی زنجان وهیات انجمن های ورزشی سیستان و بلوچستان هم گروه است.

