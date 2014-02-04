  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

ذوالفقاری:

اساتید بسیجی نقش محوری در مقابله با جنگ نرم دشمن دارند

اساتید بسیجی نقش محوری در مقابله با جنگ نرم دشمن دارند

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج اساتید استان مرکزی گفت: رسالت کنونی سپاه، مبارزه و مقابله با جنگ نرم با پیروی از خط امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدای عزیز است که اساتید بسیجی نقش محوری در این زمینه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ذوالفقاري صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اساتید بسیجی استان مرکزی در اراک افزود: سازمان بسيج اساتيد يكي از قشرهاي مهم و اثر گذار نيروي مقاومت بسيج است و اين سازمان در سال حماسه سیاسی و اقتصادی بايد خود را براي جهش علمي آماده تر كند.

وي گفت: اساتيد بسيجي براي خنثي كردن توطئه هاي فرهنگي، جهاد کنند و در اين زمينه بيشتر روشنگري كرده و احكام اسلامي را همراه با دروس علمي مطرح كنند.

ذوالفقاري افزود: همچنين اساتيد بسيجي براي پياده كردن خواست رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر توسعه و استفاده از علوم انساني بومي و اسلامي در دانشگاهها برنامه ريزي و اقدام كنند.

مسئول سازمان بسیج اساتید استان مرکزی اضافه کرد: امروز نيز رسالت مهم سپاه پاسداران علاوه بر حفظ و تقويت بعد نظامي و دفاعي، حركت در مسير پاسداشت ارزشهاي الهي، اسلامي و دستاوردهاي دوران دفاع مقدس است.

ارتقای توانمندی اساتید و نیروهای بسیجی در مواجهه با جنگ نرم

وي افزود: سپاه پاسداران با هوشياري كامل حركت هاي مذبوحانه دشمن را در جنگ نرم به خوبي شناسايي كرده و با ولايت پذيري و روشنگري، توطئه هاي فرهنگي دشمنان را در نطفه خفه كرده است.

ذوالفقاري ارتقای توانمندی اساتید و نیروهای بسیجی در مواجهه با جنگ نرم، آسیب شناسی در حوزه های مختلف، تربیت نیروهای متخصص و هوشمند در جنگ نرم را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.

ذوالفقاری گفت: اساتید دانشگاه ها بعنوان فرماندهان مقابله با جنگ نرم با شناخت درست از تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش موثری در این زمینه دارند.

وی با اشاره به تهاجم هشت ساله استکبار و شکست در عرصه جنگ سخت گفت: امروز دشمنان نظام جنگ نرم را در پیش گرفته اند و با تغییر باورها و اعتقادات در صدد براندازی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند که اعضای بسیج باید با تمام توان و تجهیز به علم روز درجهت گسترش دین اسلام انقلاب اسلامی بهره گیرند.

بیست و چهارمین کارگاه آموزشی جنگ نرم با حضور 120 نفر از اساتید بسیجی استان مرکزی  امروز در دانشگاه فرهنگیان اراک برگزار شد. در این کارگاه سه روزه اساتید با رویکردهای دشمن در بحث جنگ نرم و راه های مقابله با تهدیدات نرم دشمن آشنا می شوند.

 

کد مطلب 2228946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها