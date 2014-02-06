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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

گلشن زاده:

کارگران نخبه بسیجی استان مرکزی تاکنون افتخارات بزرگی را ثبت کرده اند

کارگران نخبه بسیجی استان مرکزی تاکنون افتخارات بزرگی را ثبت کرده اند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله با اشاره به اقدامات ارزنده کارگران بسیجی گفت: کارگران نخبه بسیجی استان مرکزی تا کنون افتخارات بزرگی رابه نام بسیج ثبت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گلشن زاده ظهر پنجشنبه در جمع کارگران بسیجی استان مرکزی گفت: جامعه کارگري ما در کشور بيش از 14 هزار شهيد تقديم انقلاب و نظام کرده است و کارگران نخبه پیشرو عرصه کار،صنعت و تولید هستند.

وی اضافه کرد: بسیج کارگری در طول حیات انقلاب اسلامی ، هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی با روحیه جهادی و تبعیت از فرامین حکیمانه و راهگشای مقام عظمای ولایت در دفاع از آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب و پیشرفت و توسعه آبادانی کشور منشاء خدمات و برکات فراوانی بوده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی به ویژه در بخش های کارگری و کارمندی بسیجیان خالصانه و صادقانه هرکجا که نیاز بوده حضور داشته و بر اساس تدبیر و درکی مبتنی بر آگاهی و احساس مسئولیت نقش آفرینی کرده¬اند.

گلشن زاده با اشاره به اقدامات و فعالیتهای ارزشمند و مثبت قشر بسیج کارگری در استان اظهار داشت: تا کنون در تمامی عرصه ها کارگران نخبه بسیجی خوش درخشیده‌اند و افتخارات بزرگی را به نام بسیج ثبت کرده اند.

وی با اشاره به توانمندی و اهتمام کارگران نخبه بسیجی  به مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه اظهار داشت: شورای عالی قشر بسیج کارگری استان با سرلوحه قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری وبررسی و واکاوی موانع و چالش های پیش رو این حوزه تلاش دارد با همت مضاعف و با ارایه راهکارها و برنامه های مدون پیشرو عرصه اقتصادی کشور باشد.

گلشن زاده گفت: در حال حاضر در شش کارگروه جمعی از بسیجیان نخبه و دانشگاهی حضور دارند و در حوزه های اقتصادی به خصوص در بخش کارگری فعالیتها و اقدامات ارزشمندی انجام شده است و تا کنون در تمامی عرصه ها کارگران نخبه بسیجی خوش درخشیده اند و افتخارات بزرگی را به نام بسیج ثبت کرده اند.

وی در پایان گفت: همه کارگران بسیجی باید خصوصیات و ویژگی های شهید برونی را که اعم از پاکدامني و طهارت در لقمه نان ،احترام به احکام الهي ،تقواي مثال زدني ،فرار از دنيا پرستي ، ولایت پذیری و روحیه بسیجی این شهید والامقام تاثی و سرلوحه کار جهادی خود قرار دهند.

درپایان این مراسم از آقایان سعید علامه نژاد و فرجام جاوید رتبه اول، علی شهرجردی رتبه دوم، مصطفی خان محمدی رتبه سوم و محمد غلامی به عنوان کارگر ایثارگر تجلیل شد.

کد مطلب 2230675

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