کارگران نخبه بسیجی استان مرکزی تاکنون افتخارات بزرگی را ثبت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گلشن زاده ظهر پنجشنبه در جمع کارگران بسیجی استان مرکزی گفت: جامعه کارگري ما در کشور بيش از 14 هزار شهيد تقديم انقلاب و نظام کرده است و کارگران نخبه پیشرو عرصه کار،صنعت و تولید هستند.

وی اضافه کرد: بسیج کارگری در طول حیات انقلاب اسلامی ، هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی با روحیه جهادی و تبعیت از فرامین حکیمانه و راهگشای مقام عظمای ولایت در دفاع از آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب و پیشرفت و توسعه آبادانی کشور منشاء خدمات و برکات فراوانی بوده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی به ویژه در بخش های کارگری و کارمندی بسیجیان خالصانه و صادقانه هرکجا که نیاز بوده حضور داشته و بر اساس تدبیر و درکی مبتنی بر آگاهی و احساس مسئولیت نقش آفرینی کرده¬اند.

گلشن زاده با اشاره به اقدامات و فعالیتهای ارزشمند و مثبت قشر بسیج کارگری در استان اظهار داشت: تا کنون در تمامی عرصه ها کارگران نخبه بسیجی خوش درخشیده‌اند و افتخارات بزرگی را به نام بسیج ثبت کرده اند.

وی با اشاره به توانمندی و اهتمام کارگران نخبه بسیجی به مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه اظهار داشت: شورای عالی قشر بسیج کارگری استان با سرلوحه قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری وبررسی و واکاوی موانع و چالش های پیش رو این حوزه تلاش دارد با همت مضاعف و با ارایه راهکارها و برنامه های مدون پیشرو عرصه اقتصادی کشور باشد.

گلشن زاده گفت: در حال حاضر در شش کارگروه جمعی از بسیجیان نخبه و دانشگاهی حضور دارند و در حوزه های اقتصادی به خصوص در بخش کارگری فعالیتها و اقدامات ارزشمندی انجام شده است و تا کنون در تمامی عرصه ها کارگران نخبه بسیجی خوش درخشیده اند و افتخارات بزرگی را به نام بسیج ثبت کرده اند.

وی در پایان گفت: همه کارگران بسیجی باید خصوصیات و ویژگی های شهید برونی را که اعم از پاکدامني و طهارت در لقمه نان ،احترام به احکام الهي ،تقواي مثال زدني ،فرار از دنيا پرستي ، ولایت پذیری و روحیه بسیجی این شهید والامقام تاثی و سرلوحه کار جهادی خود قرار دهند.

درپایان این مراسم از آقایان سعید علامه نژاد و فرجام جاوید رتبه اول، علی شهرجردی رتبه دوم، مصطفی خان محمدی رتبه سوم و محمد غلامی به عنوان کارگر ایثارگر تجلیل شد.