گاز 300 جایگاه CNG قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر دادرس امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به قطع گاز بیش از 300 جایگاه CNG در استان های مختلف کشور، گفت: برای دوره زمستانی سال جاری برای از جایگاه های CNG کشور حتی برای مدت 14 تا 15 روز هم بدون گاز مانده و عملا تعطیل کرده اند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با اعلام اینکه در طول 24 ساعت گذشته میزان گازرسانی به جایگاه ها CNG کاهش یافته است، تصریح کرد: از مدار خارج شدن جایگاه CNG به دلیل عدم تحویل گاز طبیعی منجر به افزایش مصرف بنزین کشور شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه یکی از مشکلات فعلی صنعت CNG عدم تناسب قیمت بین CNG و بنزین است، اظهار داشت: براساس استانداردهای بین المللی، باید بین قیمت CNG و بنزین یک تناسب قیمتی 65 درصدی وجود داشته باشدکه هم اکنون این تناسب بین قیمت CNG و بنزین حدود 25 تا 35 درصد است، ضمن اینکه چنانچه قیمت CNG حتی در صورت افزایش قیمت بنزین باز هم گران شود، مردم تمایلی به خرید CNG ندارند و عملا این موضوع به رشد مصرف بنزین کشور کمک می کند.

دادرس با یادآوری اینکه هم اکنون ایران گران‌قیمت‌ترین CNG را در بین کل کشورهای جهان به مردم عرضه می کند، اذعان کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی صنعت CNG، عدم ساخت جایگاه های جدید همزمان با افزایش تعداد خودروهای گازسوز است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با کسری حدود 7 هزار و 500 جایگاه بنزین، گازوئیل و CNG روبرو است، تصریح کرد: این در حالی است که در طول شش سال گذشته تاکنون با توسعه صنعت CNG به طور متوسط سالانه 3.5 میلیارد دلار و در مجموع نزدیک به 30 میلیارد دلار با توسعه CNG در مصرف بنزین صرفه جویی حاصل شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 20 تا 22 میلیون مترمکعب گاز در جایگاه های CNG مصرف می شود، افزود: با توسعه CNG روزانه 20 میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه‌جویی می شود و این در حالی است که دولت برای واردات هر لیتر بنزین باید 55 سنت هزینه کند.

این مقام مسئول همچنین با انتقاد از عدم تعهد وعده های دولت برای ساخت و توسعه جایگاه های CNG در کشور گفت: قرار بود تا پایان سال گذشته دو هزار و 550 جایگاه CNG در کشور ساخته شود که با گذشت یکسال هنوز تعداد کل جایگاه CNG حتی به دو هزار و 300 باب افزایش نیافته است.

دادرس با اعلام اینکه با توجه به وضعیت فعلی توسعه صنعت CNG تشکیل و احیای شورای عالی سوخت انرژی ضروری به نظر می رسد، اظهار داشت: بر اساس سیاست های جدید وزارت نفت باید عرضه CNG در کشور با افزایشی دو برابری به 40 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور در پایان با تاکید بر اینکه در طول پنج سال گذشته تاکنون دولت از محل فروش CNG گران به مردم بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته است، خاطر نشان کرد: با این درآمد گازی، دولت می‌توانست هزینه های سرمایه‌گذاری یک فاز استاندارد پارس جنوبی را تامین کند.