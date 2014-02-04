استاد دانشگاه پزشکی مازندران جایزه این سینا گرفت/ تقدیر لاریجانی از برادرش و معین

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جشنواره ابن سینا، جایزه ابن سینا به دکتر محمدجعفر صفار فوق تخصص عفونی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعطا شد.

همچنین همچون دوره های گذشته دو نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه تهران از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد تشویق قرار گرفتند. دکتر حمید سلطانیان زاده در رشته مهندسی برق به عنوان پژوهشگر برتر و طرح پژوهشی دکتر رضا رستمی استاد روانپزشکی دانشگاه تهران به عنوان طرح پژوهشی برتر انتخاب شد.

برگزیدگان بخش آموزش

جایزه ابن سینا : محمدجعفر صفار

جایزه آموزش پزشکی : الهه ملکان راد

جایزه اخلاق پزشکی : باقر لاریجانی

جایزه پیشکسوتان دانشگاه : سیدرسول میرشریفی، سیدعلی کشاورز، محسن وثوقی، فریده زینی، فرشته مجلسی، نصرت الله عشقیار

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده پزشکی گروه علوم بالینی : سعیدرضا مهرپور، مریم ستوده انواری، حسین اصل سلیمانی

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده پزشکی گروه علوم پایه : مهدی امینیان، محمدرضا آی

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده داروسازی : عفت سوری

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده دندانپزشکی : رضا یزدانی، فرزانه آقاحسینی

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده بهداشت : مهدی محبعلی

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده پرستاری و مامایی : هایده نکته دان

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده توانبخشی : نسرین ناصری

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده تغذیه و رژیم شناسی : احمدرضا درستی مطلق

برگزیدگان خدمات ویژه در حوزه سلامت : مسلم بهادری ، شمس شریعت تربقان

برگزیدگان بخش پژوهش

پژوهشگر برتر گروه علوم بالینی : مصطفی معین

پژوهشگر برتر گروه علوم پایه : علی خامسی پور

پژوهشگر جوان گروه علوم بالینی : ساسان مقیمی

پژوهشگر جوان گروه علوم پایه: روجا رحیمی

مقاله برتر : سیدمهدی مرعشی

طرح پژوهشی پایان یافته : رامین حشمت

ابداع و اختراع : نوشین راستکاری، علیرضا وطن آرا

تالیف کتاب : شمس شریعت تربقان ( نخستین ها جلد اول و دوم )

جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه : آفرین رحیمی موقر

مجله علمی پژوهشی : مجله انگلیسی Journal of Environmental Health Science & Engineering و مجله فارسی : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پایان نامه پژوهشی مقطع دکتری تخصصی : سکینه شب بیدار

پایان نامه پژوهشی مقطع فوق تخصصی : ساسان فلاحی

پایان نامه پژوهشی مقطع پزشکی عمومی : محمدعلی برومند

پایان نامه پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد : فرهاد جدیدی نیارق، سارا مرتاض هجری

در بخش پژوهش جایزه های رتبه اول 80 میلیون ريال به اضافه 30 میلیون ريال هزینه شرکت در همایش خارج از کشور، رتبه دوم 60 میلیون ريال به اضافه 20 میلیون ريال هزینه شرکت در همایش خارج از کشور و رتبه سوم 40 میلیون ريال به اضافه 10 میلیون ريال هزینه شرکت در همایش خارج از کشور است. جوایز به صورت اعتبار یا گرانت اعطا می شود.

در بخش آموزش جایزه بزرگ ابن سینا 80 میلیون ريال گرانت آموزشی به اضافه 30 میلیون ريال هزینه شرکت در همایش خارج از کشور و هدیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.

جایزه پیشکسوتان دانشگاه، جایزه آموزش پزشکی و جایزه حکیم جرجانی نیز 80 میلیون ريال گرانت آموزشی به اضافه 30 میلیون ريال هزینه شرکت در همایش خارج از کشور است.

جایزه اخلاق پزشکی نیز نیز 80 میلیون ريال گرانت آموزشی به اضافه هزینه سفر حج عمره با یک نفر همراه است.