ارتقای گناوه به بندر درجه یک در دستور کار است/ تلاش برای اتصال گناوه به استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مصفی سالاری عصر سه‌شنبه در نشست با مسئولان شهرستان گناوه اظهار داشت: در رسیدگی به مسائل شهرستان ها بنا داریم تا اقشار و اصناف مختلف را از سراسر استان در کار گروه ذیربط با حضور مسئولان اجرایی مرتبط دعوت کرده و در این کارگروه ها به بررسی مسائل، مشکلات و پیشنهادات آنها بپردازیم.

وی افزود: در خصوص مسائل شهرها و روستاها هم اعضای شوراهای شهر، روستا و شهرستان را در جلساتی اختصاصی دعوت خواهم کرد که البته این کار را آغاز کرده ایم و مسائل و دغدغه های این اعضا و حوزه کاری آنها را با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط و متولیان آنها پیگیری خواهیم کرد.

سالاری بیان داشت: گناوه ظرفیت های متعددی دارد و شاید مزیت‌های نسبی که نسبت به سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور دارد، غالبا ناشی از همجواری با ساحل ارزشمند خلیج فارس می شود که یکی از این مزیت ها گردشگری به ویژه در ایام نوروز و فصل هایی که آب و هوای مناسبی دارد گناوه با استقبال و اقبال عمومی مردم مواجه است.

وی تصریح کرد: اگرچه می توان برنامه ریزی کرد که در ابتدا در میان مدت و سپس در بلند مدت نیز گردشگران در دیگر فصول نیز به استان و به ویژه شهرستان گناوه سفر کنند و این نیازمند یکسری زیرساخت‌ها مثل هتل و اماکن اقامتی متناسب با آن فصل آب و هوایی است.

پیگیری طرح‌های مناسب برای توسعه آبزی‌پروری در گناوه

سالاری ادامه داد: این امر نیز برنامه ریزی و تسهیلات و حمایت های آن با دولت باید باشد اما، کار اصلی مجدد بر عهده خود شهروندان به ویژه سرمایه گذاران و سرمایه داران است که حمایت و همت عموم مردم را می طلبد.

استاندار بوشهر گفت: در حوزه تجارت نیز که دوباره به دریا مربوط می شود نیازمند آن است که برنامه ریزی جدی تری کنیم و ارتقاء بندر گناوه به بندر درجه یک در دستور کار ماست و با جدیت پیگیری خواهیم کرد و وضعیت گمرک هم اگر مشکلاتی دارد بعد از این نشست از آنجا بازدید کرده و در آنجا با مسئولان گمرک گناوه بحث و بررسی می کنیم.

سالاری بیان داشت: کارگروهی را در استانداری تعیین کرده ایم که مسائل گمرکی استان را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای تسهیل شدن فرآیندها در گمرک ها ارائه کنند تا بتوانیم وضعیتی بهتر از این داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در بحث طرح های نوینی را که می شود در عرصه آبزی پروری در شهرستان گناوه اجرا کرد بجد دنبال خواهیم کرد و در زمینه صنایع پایین دستی و انرژی بر برنامه داریم ولی خیلی دنبال آن در گناوه نباشیم.

سالاری ادامه داد: این به آن دلیل است که در مجاورت شهرهای بزرگ حتما در بلند مدت دردسر آفرین خواهد بود، ولی با فاصله از شهرهای بزرگ مانند گناوه قطعا فرصت شغلی و رونق اقتصادی ایجاد می کند.

پتروشیمی گناوه را با جدیت پیگیری می‌کنیم/ لزوم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی

وی با اشاره به بحث پتروشیمی گناوه افزود: در زمینه پتروشیمی گناوه با جدیت در حال پیگیری این مسئله هستیم و معاون برنامه ریزی ما نیز بسیار روی آن وقت گذاشته و این بیست روز به جد پیگیر این موضوع بوده اند و با ملاحظاتی این صنعت را در شهرستان گناوه در نقطه ای که در آینده این صنعت آزار دهنده نباشد و با لحاظ این موضوع و لحاظ فاصله منطقی و معقولی از شهرهای بزرگ ما مثل گناوه مستقر می کنیم.

استاندار بوشهر گفت: با جدیت پیگیر آن هستیم و بعدا هم صنایع مشابه را در همجواری آن احداث کنیم و این صنایع نباید در همه نقاط استان و شهرستان پراکنده شوند و بعضا آلایندگی آنها در سطح دریا و هوا مشکل آفرین شود.

وی اضافه کرد: در بحث کشاورزی شهرستان گناوه هم انتقال آب سد رئیسعلی دلواری به بخش ریگ در دستور کار قرار گرفته و پیگیری هایی شده و باشد که بتوانیم این مهم را به زودی محقق کنیم و در مورد انتقال آب سد چم شیر به دشت حیاتداوود و لیراوی نیز پیگیر هستیم و اینها نیازمند آن است که ما یکسری زیر ساخت ها را در استان به خوبی دائر کنیم.

سالاری بیان داشت: زیر ساخت های ارتباطی اگر در حد مطلوب در استان ایجاد شوند، زمینه سرمایه گذاری در بخش هایی که اشاره شد را تسهیل می کند و جذابیت ایجاد کرده و این فرصت را برای استان ایجاد خواهند کرد که سرمایه گزار با دغدغه کمتری سرمایه گزاری کند.

وی اظهار داشت: در بحث جاده ای هم بزرگراه گناوه – برازجان که شش سال پیش شروع شده از پیشرفت خوبی برخوردار است و در آن زمان با یکسری موانع مواجه شد و پیگیر هستم و وزیر راه قول داده اند که پروژه های متوقف شده در حوزه راه استان را حمایت کنند و مطمئنم که این پروژه را از طریق مختلف به نتیجه و بهره برداری خواهیم رساند.

اتصال گناوه به استان فارس از طریق جاده گناوه – شیراز در دستور کار قرار دارد

سالاری اضافه کرد: در زمینه جاده بندر ریگ – گناوه که بین این دو شهر در طول نوار ساحلی آنها قرار دارد، قرار شده اعتباری گذاشته و طراحی آن تمام شود و در فرصت های بعد بتوانیم به اجرای آن هم بپردازیم.

وی بیان داشت: بحث اتصال گناوه به استان فارس از طریق جاده گناوه – شیراز در دستور کار قرار دارد ولی برای سال آینده اعتبارات ملی برای آن پیش بینی نشده و با اعتبارات استانی هم این پروژه به پیش نمی رود و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم پیگیری کرده و برای سال بعدی در بودجه لحاظ شده و اجرای پروژه آغاز شود.

استاندار بوشهر با اشاره به سخنان نمایندگان اقشار مختلف شهرستان گناوه در این نشست ادامه داد: بحث حوزه نفوذ در هیچ جا و در هیچ یک از تاسیسات نفتی این واژه را به جزء پارس جنوبی نداریم و منحصرا به عسلویه به دلیل تمرکز این صنعت اختصاص یافته و برای خارگ نیز حوزه نفوذ تعریف نشده اما،ما خیلی متکی به واژه نیستیم.

سالاری افزود: از نظر اینکه یکسری عایدات از محل آن پروژه ها تا جایی که قانون اجازه دهدباشد، ما پیگیر هستیم و پیگیری خاصی هم نمی خواهد و فرضا بحث آلایندگی خارگ فکر کنم نصف آن به بندر گناوه می رسد و تقریبا اعتبارات خوبی است، اگرچه هزینه های بندر گناوه هزینه های بیشتری است.

وی تاکید کرد: در زمینه اعتبارات گردشگری ما اعتباراتی مختص به گردشگری نداریم و اعتباراتی است که باید به شهرداری ها بدهیم تا زیرساخت های گردشگری را اجرا کنند که ظاهرا اعتباری که به شهرداری گناوه و معادل آن به شهرداری بوشهر داده اند، 80 میلیارد ریال بوده است.

این دولت بنای ورود به عرصه رقابت های سیاسی را ندارد

سالاری ابراز کرد: در زمینه مرکز رشد علم و فناوری اگر ساختمان موقتی به این امر اختصاص یابد خیلی زود این مرکز را راه اندازی می کنیم که بعدا فکر احداث ساختمان مستقل برای آن باشیم.

وی متذکر شد: در مورد گازرسانی نیز که مطالبه به حقی است مسئولان این گلایه را دارند که در تمام شهرهای استان که گازرسانی صورت گرفته، بعد از گازرسانی کسی انشعاب نمی خرد و این گلایه متقابلی است که مسئولان از این وضعیت گلایه دارند و آنها باید پیگیری کنند که دلیل آن چیست؟

استاندار بوشهر با بیان دو نکته خطاب به فعالان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تصریح کرد: باید دیدگاه های خودمان را به این سمت ببریم که از همه ظرفیت های خود، هم از ظرفیت منابع دولتی و هم از ظرفیت منابع غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: این یاری همه شهروندان را به هر نحوی که امکان پذیر است، می طلبد و باید مشارکت و ورود کرده و یا نظر داده و سرمایه گذار پیدا کرده و راهکار ارائه دهید.

سالاری تاکید کرد: این دولت بنای ورود به عرصه رقابت های سیاسی که در عرصه جامعه ضروری است را ندارد و همه گروه های فکری، سیاسی و اجتماعی را به طور یکسان حمایت و فضا را برای فعالیت همه آنها به صورت یکسان فراهم کند.

استاندار بوشهر در پایان گفت: همه کمک کنید تا مسائل سیاسی ما که بخشی از کارکرد جامعه ماست، همه در عرصه اجرا و به ویژه در حوزه های حرفه ای غیر سیاسی ورود نکرده و به ما ضربه وارد نکند و رقابت های سیاسی در جای خود انجام شده و با وحدت و همدلی هر کسی با هر اندیشه ای به خدمت رسانی بهتر به مردم کمک کند.