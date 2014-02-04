لزوم امتداد جاده بندر ریگ – گناوه در امتداد ساحل/ اتمام لايروبي خور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی بازیاری عصر سه‌شنبه در نشست با دانشجویان بخش ریگ در زمينه توسعه بخش ريگ در سالن اجتماعات بخشداري ريگ اظهار داشت: براي برون رفت از مشكلات نياز هست كه علت اين مشكلات شناسايي شوند و از ريشه مورد بررسي قرار گيرند و پيشرفت با برنامه ريزي و هدفمندي به دست مي آيد.

بخشدار ریگ در ادامه خاطرنشان ساخت: يكي از موارد مهم در توسعه و پيشرفت هر منطقه بحث فرهنگ مي باشد كه مقوله فرهنگ به شاخه هاي متعددي تقسيم مي شود.

وی ادامه داد: متأسفانه يكي از مشكلات مهم فرهنگي، فرهنگ غلط مصرف گرايي است كه آثار مخربي براي هر جامعه به دنبال دارد و بايد زمينه هاي توليد و اشتغال در اين منطقه فراهم شود.

بازیاری با اشاره به نامگذاری سالها توسط رهبری در آغاز هر سال افزود: نامگذاري سال ها از جانب مقام معظم رهبري چراغ راهي براي ساير ملت ايران است.

وی با اشاره به برخی از این نام ها اضافه کرد: عناوين همت مضاعف كار مضاعف، جهاد اقتصادي، توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني و حماسه سياسي حماسه اقتصادي به ما مي فهماند كه بايد پايه هاي اقتصادي را قوي و محكم كنيم.

بازیاری تصریح کرد: اگر پايه های اقتصادی کشور مستحكم شوند زمينه هاي توسعه و پيشرفت نيز فراهم خواهد شد.

بخشدار ریگ شهرستان گناوه با اشاره به جاده بندر ریگ – گناوه که در امتداد ساحل باید احداث شود گفت: امتداد جاده ساحلي به گناوه، اتمام لايروبي خور، اجراي مبلمان شهري و جذب مشاركت مردم از مواردي اند كه در توسعه بندر ريگ تأثيرگذار هستند.

لزوم مبارزه با فرهنگ پوچي و بي تفاوتي/برگزاري كلاس هاي علمي آموزشي

مسئول هسته دانشجويي ستاد نماز جمعه بندر ريگ نیز در این نشست ابتدا توضيحاتي در خصوص هسته دانشجويي ارائه داد و سپس به برخي از فعاليت هاي هسته اشاره و اظهار داشت: انتشار نشريه نسيم ولايت، حضور و امداد رساني دانشجويان بندرريگي در مناطق زلزله زده شنبه، برگزاري كلاس هاي علمي آموزشي براي دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد و افراد بي بضاعت از اهم فعاليت های این هسته است.

جواد عبدالهی گفت: همكاري با جامعه القرآن بندرريگ و برگزاري كلاس هاي آموزش قرائت قرآن، راه اندازي سامانه پيامكي، برگزاري جلسات و نشست هاي متعدد با مسئولان شهر و تهيه تومار هفت متري در محكوميت توهين به ساحت مقدس نبي مكرم اسلام (ص) و نصب آن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر از دیگر فعالیت های این هسته در سال های اخیر است.

عبدالهی بیان داشت: جلب مشاركت مردم در زمينه هاي مختلف خصوصاً مسائل شهري از راه حل هاي مهم در برطرف کردن مشكلات است.

وی تاکید کرد: حضور و مشاركت مردم نبايد مقطعي باشد و بايد فرهنگ مشاركت در وجود مردم نهادينه شود و به صورتي نباشد كه اين حضور مقطعي و در يك ايام خاص باشد.

عبدالهی افزود: بايد با فرهنگ پوچي و بي تفاوتي مبارزه كرد و براي به دست آوردن بهترين سرنوشت تلاش كرد.

وی متذکر شد: ما در برابر آيندگان مسئول هستيم و نبايد طوري رفتار كنيم كه آيندگان به سبب بي تفاوتي و عدم تلاش امروز ما، در آينده ما را نكوهش كنند.

مسئول هسته دانشجويي ستاد نماز جمعه بندر ريگ گفت: ما امروز اگر بخواهيم تحولي ايجاد كنيم ابتدا بايد از خودمان شروع كنيم و احترام متقابل بين شهروندان از نكات مهم در فرهنگ سازي به منظور توسعه هر شهر مي باشد كه نتيجه آن ايجاد تحول عظيم در هر منطقه اي مي شود.

در ادامه جلسه دانشجويان در رابطه با موضوع این نشست به اظهار نظر پرداختند.