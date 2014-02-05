شکست مذاکرات در پارلمان/ تصمیم رهبران اپوزیسیون برای تغییر قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، وزارت خارجه اوکراین در اعتراض به تهدید برلین برای اعمال تحریم علیه اوکراین در صورت ادامه بحران در این کشور، سفیر آلمان در کی یف را احضار کرد و خواستار توقف اظهارات تحریک آمیز برلین شد.



این رسانه غربی در گزارش دیگری از پایان نشست پارلمان اوکراین بدون دستیابی به توافق خبر داد که با هدف گفتگو درباره بازگشت به قانون اساسی انقلاب مخملی سال 2004، بررسی درخواست‌ های مخالفان در زمینه آزادی معترضان و کاهش اختیارات ویکتور یانوکوویچ رئیس‌ جمهوری اوکراین و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شده بود و به دلیل شکست مذاکرات تا روز چهارشنبه به تعویق افتاد.



به نوشته آسوشیتدپرس، "جو بایدن" معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی با یانوکوویچ در راستای دخالت های واشنگتن در امور داخلی اوکراین خواستار اتخاذ تدابیر فوری دولت برای پایان دادن به بحران در این کشور و آغاز هرچه سریعتر گفتگوهای مسالمت آمیز شد.



جو بایدن در چهارمین تماس تلفنی خود با یانوکوویچ خواستار خروج نیروهای ضد شورش از خیابانها، آزادی زندانیان و یافتن راه حل برای کمک به حل بحران سیاسی در این کشور شد.

در همین حال بی بی سی از سفر ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به کی یف و دیدار با رئیس‌ جمهوری، وزیر خارجه اوکراین و همچنین رهبران اپوزیسیون در روز پنجشنبه خبر داد.



همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با یانوکوویچ و رهبران مخالفان دولت گفتگو می کند، اما به گفته مایا کاسیانچیچ سخنگوی اشتون، اتحادیه اروپا در پی برگزاری زودهنگام انتخابات نیست.



رویترز نیز از تصمیم رهبران اپوزیسیون اوکراین برای تغییر قانون اساسی و کاهش چشمگیر اختیارات رئیس‌ جمهوری اوکراین از جمله انتصاب نخست‌ وزیر و اعضای دولت و همچنین فرمانداران مناطق خبر داد.



در همین حال دفتر یانوکوویچ از آمادگی رئیس جمهوری اوکراین برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک زمستانی در سوچی روسیه و همچنین گفتگو درباره مذاکره با ولادیمیر پوتین همتای روسی خبر داده است.



در جریان اعتراضات اخیر اوکراین که بزرگترین تظاهرات بعد از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور به شمار می رود، بیش از 500 هزار معترض در خیابانهای کی یف دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستار کنار رفتن دولت شدند. اعتراضات اوکراین از 21 نوامبر 2013 (30 آبان) و بعد از تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوها با اتحادیه اروپا آغاز شد. اروپایی ها معتقدند تصميم کی يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است.



اتحاديه اروپا در سال2009 برنامه موسوم به مشارکت شرقی را به شش عضو پيشين اتحاد جماهير شوروی پيشنهاد کرد. هدف از اين برنامه يکپارچه سازی قوانين و مواضع اقتصادی و سياسی اعلام شد.