یادواره سرداران و 500 شهید خلخال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بختیار زاده بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری یادواره های شهدای خلخال اضافه کرد: این یادواره دوشنبه 21 بهمن ماه 10 صبح در مصلای حضرت آیت الله امام خامنه ای این شهرستان برگزار می شود.

وی برگزاری این یادواره را در راستای برنامه های گرامیداشت یاد و خاطره شهدا همرمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن نام شهیدان سرلوحه برنامه ها باید باشد.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خلخال با بیان اینکه شهدا با ایثار جان خود آزادی و استقلال را به کشور هدیه دادند، متذکر شد: نباید اجازه دهیم یاد و نام شهدا و اهداف و آرمانهای امام راحل (ره) در جامعه فراموش شوند.

وی با تاکید به اینکه داشته های امروز ما به دلیل رشادت ها، ایثار و از خود گذشنگی های شهدا است، تصریح کرد: امنیت موجود در کشور مرهون تلاش ایثارگرانی است که با نثار جان خود اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود برسند.

بختیار زاده ضمن خواستار همکاری و حضور تمام نهادها و ارگان ها دولتی در این مراسم تاکید کرد که ارادت خالص به شهدا ارادت حماسی و ایمانی است و مردم باید با حضوردر این محافل ارادت قلبی خود را نشان دهند.