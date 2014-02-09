مدافع عنوان قهرمانی در زمین قعرنشین باخت/ اسپرز در تعقیب اوکلاهما

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز یکشنبه ادامه یافت که در یکی از بازی‌های برگزار شده، تیم میامی هیت در زمین یوتا جاز 94 بر 89 شکست خورد. در این بازی که در حضور 19 هزار و 911 تماشاگر سالن "انرجی سلوشن" سالک لیت سیتی برگزار شد "لبرون جیمز" ستاره میامی کاملا توسط مدافعان میزبان مهار شد و با کسب 13 امتیاز شب آرامی را سپری کرد.

در تیم یوتا نیز "ماروین ویلیامز" با کسب 23 امتیاز بهترین بازیکن بود. یوتا با وجود این برد در رده چهاردهم جدول 15 تیمی کنفرانس غرب قرار گرفت.

لبرون جیمز در بازی بامداد امروز به طور کامل تحت کنترل مدافعان یوتا قرار داشت

در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده5 تیم سن آنتونیو اسپرز در زمین شارلوت بابکتس به برتری 104 بر 100 دست یافت. "پتی میلز" در این بازی برای اسپرز 32 امتیاز کسب کرد و امتیازآورترین بازیکن این تیم بود. در تیم شارلوت نیز "آل جفرسون" با کسب 26 امتیاز بهتر از دیگر بازیکنان این تیم ظاهر شد. 19 هزار و 84 نفر شاهد این بازی جذاب بودند. سن آنتونیو با این برد بعد از اوکلاهما در رده دوم جدول کنفرانس غرب قرار گرفت.

تونی پارکر گارد فرانسوی اسپرز در حال فرار از چنگ آل جفرسون ستاره بابکتس است

تیم‌های مینه‌سوتا تیمبروولوز و پورتلند بلیزرز نیز مقابل دیدگان 17 هزار و 506 تماشاگر سالن "تارگت سنتر" مینه پولیس رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان تیم پورتلند میزبان خود را 117 بر 110 شکست داد. "لامارکوس آلدریج" با کسب 26 امتیاز، 9 ریباند، 3 پاس منجر به امتیاز و 2 بلاک شات ستاره تیم بلیزرز در این مسابقه بود.

ریکی روبیو بازیکن اسپانیایی تیم مینه سوتا در تلاش برای دریبل دامیان لیلارد از پورتلند دیده می‌شود

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر کسب شده است:

* فینیکس سانز 122 - گلدن استیت وریرز 109

* میلواکی باکس 95 - هوستون راکتس 103

* دیترویت پیستونز 126 - دنور ناگتس 109

* آتلانا هاوکس 106 - ممفیس گریزلیز 79