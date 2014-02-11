سن آنتونیو در زمین دیترویت شکست خورد/ ایندیانا جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز سه‌شنبه پی گرفته شد که در یکی از این بازی‌ها تیم مدعی سن آنتونیو اسپرز در زمین دیترویت پیستونز به میدان رفت و شکست 109 بر 100 را متحمل شد. در این دیدار که 13 هزار و 628 تماشاگر داشت، "برندینگ جنینگز" با کسب 21 امتیاز در ترکیب دیترویت نقش موثری را در ثبت این برد ایفا کرد. در آنسوی میدان اثری از درخشش "پارکر" و "دانکن" نبود.

در یکی دیگر از دیدارها تیم ایندیانا پیسرز باخت در بازی قبل را با برتری 119 بر 80 مقابل دنور ناگتس به خوبی جبران کرد. "دیوید وست" با 25 امتیازی که در این بازی برای ایندیانا کسب کرد، به عنوان امتیازآورترین بازیکن این بازی برگزیده شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر به دست آمد:

* گلدن استیت وریرز 123 - فیلادلفیا سونی سیکسرز 80

* مینه سوتا تیمبروولوز 89 - هوستون راکتس 107

* میلواکی باکس 86 - بوستون سلتیکس 102

* تورنتو رپتورز 108 - نیو اورلینز پلیکانز 101