دورانت نبرد مقابل آنتونی را برد/ شکست نزدیک صدرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال حرفه ای NBA بامداد امروز دوشنبه نیز ادامه یافت که در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم های اوکلاهما سیتی ثاندرز و نیویورک نیکس به مصاف هم رفتند. در این بازی که در حضور 18 هزار و 203 تماشاگر سالن "چساپیک سنتر" برگزار شد تیم اوکلاهما با حساب 112 بر 100 از سد مهمان خود گذشت. این دیدار تحت تاثیر رویارویی "کوین دورانت" و "کارملو آنتونی" قرار داشت که در پایان این "کوین دورانت" بود که با کسب 41 امتیاز، 10 ریباند، 9 پاس منجر به امتیاز و 2 بلاک شات در برابر 15 امتیاز "آنتونی" بهتر کار کرد.

در بازی امروز ایندیانا و نیویورک همه نگاه‌ها به تقابل دورانت و آنتونی بود

در یکی دیگر از دیدارهای مهم امروز تیم ایندیانا پیسرز صدرنشین کنفرانس شرق در زمین اورلاندو مجیک شکست نزدیک 93 بر 92 را متحمل شد. "ویکتور اولادیپو" با کسب 23 امتیاز بهترین بازیکن اورلاندو در این دیدار بود. "پل جورچ" نیز با کسب 27 امتیاز تلاش نافرجامی برای نجات ایندیانا داشت. این دیدار 16 هزار و 366 تماشاچی داشت.

پل جورج ستاره ایندیانا بعد از شکست برابر اورلاندو اینگونه مغموم روی زمین نشست

لس آنجلس لیکرز در دیدار برابر شیکاگو بولز شکست خانگی 92 بر 86 را متحمل شد. این نتیجه در حالی به دست آمد که علاوه بر "کوبی بریانت" چندین ستاره دیگر لیکرز هم به خاطر مصدومیت این بازی را از دست داده بودند. "کریس کامان" بازیکن تیم لس آنجلس لیکرز در این بازی با کسب 27 امتیاز به عنوان امتیاز آورترین بازیکن میدان معرفی شد. 18 هزار و 997 نفر در سالن "استپلس سنتر" نظاره گر این بازی بودند.

نیک یانگ، جوردن فارمر، پائو گاسول و جودی میکس ستاره های مصدوم لیکرز روی نیمکت حضور داشتند

بوستون سلتیکس هم در حالی که از حمایت 17 هزار و 650 هوادار خود در سالن "تی دی گاردن" برخوردار بود برابر دالاس موریکس 102 بر 91 شکست خورد. "درک نوویتزکی" با کسب 20 امتیاز، 5 ریباند و 4 پاس منجر به امتیاز ستاره دالاس و میدان شناخته شد.

جارد سولینگر بازیکن بوستون با خطا روی نوویتزیکی توپ را از چنگ ستاره دالاس در آورده است

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* لس آنجلس کلیپرز 123 - فیلادلفیا سونی سیکسرز 78

* واشنگتن ویزاردز 93 - ساکرامنتو کینگز 84

* کلیولند کاوالیرز 91 - ممفیس گریزلیز 83

* بروکلین نتس 93 - نیو اورلینز پلیکانز 81