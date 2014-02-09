کفاشیان به سوئیس رفت/ تقدیر AFC از کاوه رضایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برای شرکت در نشست کمیته فوتسال فیفا و همچنین دیدار با سپ بلاتر رئیس فیفا به زوریخ رفت. رئیس فدراسیون فوتبال تا سه‌شنبه همین هفته در سوئیس بوده و سپس به ایران بازخواهد گشت.

همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، به خاطر آقای گلی کاوه رضایی در رقابتهای زیر 22 سال آسیا به وی تبریک گفت.

آلکس سوسی در این نامه نوشته است: "برخود لازم می‌دانم از طرف رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه کاوه رضایی در رقابتهای زیر 22 سال 2013 آسیا در عمان به عنوان آقای گل مسابقات انتخاب شده و جایزه ویژه این رقابتها را به خود اختصاص داده است، به وی و فدراسیون فوتبال ایران تبریک بگویم.

رضایی به عنوان آقای گل نخستین دوره رقابتها انتخاب شده و جایزه وی به زودی به فدراسیون فوتبال ایران ارسال می‌شود. من امیدوارم که این موفقیتها برای فدراسیون فوتبال ایران، باشگاه‌ها و شخص کاوه رضایی در رقابتهای بین‌المللی ادامه داشته باشد."

از سوی دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد ناظر این بازی که روز دوشنبه 12 اسفند در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود، تغییر کرده و "دی سیلوا جایاسوریا لیانج دیلان روکانتا" از سریلانکا ناظر این بازی شده است.



