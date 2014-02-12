به گزارش خبرگزاری مهر، این خواننده و نوازنده موسیقی ایرانی نهم فروردین ماه سال آینده در تالارNOKIA THEATRE شهر لس آنجلس قطعاتی را اجرا خواهد کرد. در این کنسرت شهرام ناظری خواننده حماسی موسیقی ایرانی و دیپاک چوپرا فیلسوف و هنرمند جهانی کشور هندوستان حافظ ناظری را همراهی خواهند کرد.

دیپاک چوپرا، فيلسوف و پزشک هندی‌‌تباری ست که تاکنو‌ن کارهای پژوهشی‌اش در زمينه‌ ارتباط جسم با روح و روان و همچنين آشتی دادن و پل زدن بين خرد غربی با خرد و انديشه‌‌ شرقی انجام داده است.

این فیلسوف از مولاناشناسان غیر ایرانی نیز به حساب می آید. «هديه عشق» (A Gift Of Love) از معروف ترين آلبوم های موسيقی است که بر مبنای اشعار مولانا ساخته شده است.

«سمفونی رومی» نام پروژه‌ جدید حافظ ناظری است که در ادوار مختلف آن سعی دارد با ترکیب موسیقی ملی ایران و موسیقی کلاسیک غرب، گونه‌ جدیدی از موسیقی را معرفی کند که می‌توان نام «موسیقی فراکلاسیک ایرانی» را روی آن گذاشت. نام این پروژه نمادی است از آمیزش فرهنگ شرق و غرب. واژه‌ سمفونی نیز به عنوان سمبل فرهنگ موسیقایی غرب برگرفته از واژه‌ سمفونیا و مولانا به عنوان اسطوره و سمبل فرهنگ مشرق زمین است.

اثر شماره یک «سمفونی رومی» با نام «بُعد یازدهم» که حافظ ناظری چیزی حدود 10 سال برای ساخت و تولید آن وقت صرف کرده است، پس از تکمیل مراحل تولید و ساخت آن تا اواخر امسال به صورت همزمان در ایران و جهان منتشر خواهد شد.