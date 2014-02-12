400 نفر عضو کانون وکلای دادگستری لرستان هستند/ برگزاری مراسم روز وکیل

زهره رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفتم اسفندماه روز استقلال کانون وکلای دادگستری و همچنین روز وکیل مراسمی با حضور مسئولان و وکلا در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مطابق برنامه ریزی انجام شده این مراسم در محل سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان لرستان افزود: برای سخنرانی در این مراسم از نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و همچنین رئیس کل دادگستری لرستان دعوت به عمل آمده است.

رحمتی بیان داشت: همچنین برای حضور در این مراسم از قضات دادگستری لرستان، ادارات مرتبط با قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، اداره کل دارایی لرستان، اداره کل زندانها، اداره کل تعزیرات حکومتی و ... نیز دعوت شده است.

وی همچنین از حضور اعضای هیئت مدیره مرکز مشاوران قوه قضاییه در استان در این مراسم خبر داد و بیان داشت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته طی این برنامه، مراسم تحلیف کارآموزان و همچنین تجلیل از پیشکسوتان کانون وکلای استان نیز برگزار می شود.

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 400 نفر وکیل عضو کانون وکلای استان لرستان هستند.