ترور نافرجام یک فرمانده امنیتی/ 5 نیروی پلیس در کرکوک کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "سرحد قادر" یکی از فرماندهان امنیتی در استان کرکوک ظهر امروز از یک عملیات ترور نجات یافت. در این عملیات سه نفر از محافظان وی زخمی شدند.

این عملیات با سه بسته انفجاری انجام شد و به دو خودرو کاروان حامل این فرمانده امنیتی آسیب رسید.

المیادین نیز گزارش داد که نیروهای ارتش عراق حمله گروه تروریستی داعش به منطقه الریاض واقع در غرب کرکوک را خنثی کردند.

یک فرد انتحاری نیز تجمع نیروهای ارتش در منطقه البوبالی در شرق الرمادی را هدف قرار داد. به تلفات این انفجار اشاره ای نشده است.

پایگاه خبری المسله نیز به نقل از یک منبع پلیس در استان کرکوک امروز گزارش داد که یک ایست بازرسی پلیس در منطقه تازه در جنوب کرکوک هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت.

بر اثر این حمله دست کم پنج نیروی پلیس کشته شدند. نیروهای امنیتی عراق محل حادثه را محاصره کرده اند و به جستجوی افراد مسلح پرداخته اند.