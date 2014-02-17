حمایت گسترده عشایر فلوجه از دولت عراق / ترفند تروریستهای داعش برای فرار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، طرح نوری المالکی نخست وزیر عراق برای ساماندهی اوضاع الانبار با همراهی سریع برخی از عشایر و علمای دینی شهر فلوجه پس از عقب نشینی از مواضع سابق و پیوستن به اداره محلی روبرو شد.

نوری المالکی در سفر اخیر خود به استان الانبار دستور استخدام 10 هزار نفر از عشایر الانبار را که در جنگ با گروه تروریستی داعش شرکت کرده بودند، و نیز اختصاص 100 میلیون دلار به بازسازی استان را صادر کرده بود.

این در حالی است که روزنامه الصباح به نقل از منابع امنیتی از استقرار نیمی از نیروهای نظامی شرکت کننده در عملیات پاکسازی الانبار در اطراف شهر فلوجه خبر داد که قریب الوقوع بودن یکسره شدن اوضاع شهر را نشان می دهد که گروههای تروریستی داعش همچنان بر آن مسلط هستند.

از سوی دیگر عادل الفهداوی از مسئولان محلی الانبار تاکید کرد سفر نوری المالکی نخست وزیر به استان با استقبال روسای عشایر، بزرگان و مردم روبرو شد.

خبر دیگر اینکه صباح الکرحوت رئیس شورای الانبار تاکید کرده است بیشتر عشایر و علمای دینی شهر فلوجه با عقب نشینی از مواضع سابق پس از برآورده شدن خواسته هایشان در خصوص تامین شغل به دولت محلی پیوسته اند.

وی پیش بینی کرد بحران در فلوجه به زودی به پایان برسد.

اما از نظر میدانی هم گروه تروریستی داعش روز گذشته متحمل خسارت ها و تلفات سنگین شد به طوری که دهها عضو این گروه تروریستی در الانبار، کرکوک، بابل، دیالی و موصل کشته شدند که سرکرده این گروه در ناحیه سلیمان بیک و سه نفر از همراهانش هم در میان این افراد به چشم می خورند.

بر اساس این گزارش، یک منبع در پلیس صلاح الدین اعلام کرد فردی که نام والی داعش در ناحیه سلیمان بیک را بر خود گذاشته بود به همراه سه نفر از همراهانش در درگیری مسلحانه در شرق تکریت به هلاکت رسید.

به گفته این منبع، در عملیات نیروهای ارتش و پلیس، والی گروه تروریستی داعش در ناحیه سلیمان بیک و سه نفر از همراهانش پس از وقوع درگیری میان دو طرف به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که تروریستهای داعش، کسانی را که در فلوجه از شبکه اینترنت علیه این گروه استفاده کنند، تهدید کرده اند و به آنها در این زمینه هشدار داده اند.

شمار زیادی از سیاستمداران، با تمجید از سفر نوری المالکی به الانبار، آن را به ویژه پس از موفقیتهای نظامی نیروهای مسلح در سرکوب تروریسم، مهم توصیف و بر ضرورت تلاش برای برآورده کردن سریع خواسته های مردم الانبار تاکید کردند.

موفق الربیعی دبیرکل جریان الوسط سفر مالکی به استان الانبار را گام مهمی برای متحد کردن ملت و دولت و انگیزه معنوی برای نیروهای امنیتی در رویارویی با تروریسم دانسته است.

شیخ ماجد العلی السلیمان امیر قبایل الدلیم هم که در دیدار مالکی با شیوخ الانبار شرکت کرده بود، این دیدار را بسیار مهم و سودمند در مرحله فعلی توصیف کرد.

عباس البیاتی از اعضای دولت قانون هم اعلام کرد هدف از سفر مالکی به استان الانبار، آغاز طرح دولت برای پایان دادن به عملیات نظامی و شروع بازسازی استان و بسیج عشایر و امکانات برای مقابله با گروههای تروریستی داعش و القاعده و پاکسازی استان از شر آنها بوده است.

البیاتی خاطر نشان کرد مالکی به خواسته هایی که دولت محلی در الانبار پیشنهاد داده، موافقت کرده که این امر به سرکوب گروههای تروریستی کمک می کند.

وی افزود سفر مالکی از این نظر اهمیت دارد که پس از سیطره نیروهای امنیتی بر 90 درصد الانبار انجام شده است و فقط مرکز فلوجه باقی مانده که هنوز پاکسازی نشده است.

به گفته وی، مالکی از پلیس محلی و عشایر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ با گروههای تروریستی حمایت کرد.

داعش به دنبال راهی برای فرار

در پی افزایش پیگرد تروریستهای داعش در بسیاری از روستاها و مناطق الانبار و استانهای دیگر، برخی تروریستها به جعل مدرک برای فرار روی آورده اند، این در حالی است که حمید الهایس رئیس شورای نجات الانبار از دستیابی نیروهای امنیتی به دستگاههای پیشرفته ای خبر داد که برای جعل مدارک در استان الانبار با هدف قاچاق تروریستها و تسهیل عملیات جابجایی و تردد آنها به کار می رفت.

وی از همه طرفهای سیاسی و عشایر خواست با تروریسم مقابله کنند، زیرا تروریسم خواستار نابودی زیرساختها و کشتار مردم عراق است.

ادامه پیروزیهای نظامی بر تروریستها

یک منبع امنیتی عراقی گفته است اطلاعات موثق نشان می دهد که فرماندهی نظامی میدانی در شهر الرمادی تصمیم گرفته است 50 درصد نیروهای امنیتی را به اطراف فلوجه منتقل کند که معادل نیمی از نیروهای شرکت کننده در عملیات آزادسازی شهر الرمادی و مناطق اطراف به شمار می رود.

به گفته این منبع، طرح مستحکمی برای آزادسازی شهر فلوجه آماده شده و به محض صدور فرمان از سوی مقامات بلندپایه نظامی، اجرا خواهد شد.

این منبع از ضربات پیاپی به تروریستهایی خبر داد که در شهر فلوجه پنهان شده اند و هر از چند گاهی به تردد در برخی مناطق می پردازند.

این منبع افزود نیروهای امنیتی یک مخفیگاه تروریستها را در محله العسکری منهدم کردند که حدود هشت تروریست به هلاکت رسیده و شمار دیگری زخمی شدند.

بالگردهای امنیتی همچنین چند هدف دیگر را در جزیره الخالدیه با راکت هدف قرار دادند که یک خودرو مجهز به ضد هوایی منهدم و سه تروریست هم کشته شدند.

همچنین چهار تروریست در اطراف منطقه الملعب به هلاکت رسیدند.

همزمان با عملیات نظامی در الانبار، نیروهای امنیتی استانهای مجاور هم چندین عملیات پیشگیرانه انجام داد که طی آن دهها تروریست داعش کشته و یا بازداشت شدند.

