به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، میرشاد ماجدی در خصوص آخرین وضعیت این تیم از جمله جذب قاسم حدادیفر و تعویق احتمالی برنامههای این تیم گفتگویی انجام داد که متن آن به شرح زیر است:
* با توجه به این که باشگاه استقلال به طور رسمی خواهان جذب قاسم حدادیفر به عنوان یار کمکی در آسیا شده، فکر میکنید این اتفاق صورت بگیرد؟
ما همانطور که از طریق نامه به باشگاه استقلال خوزستان خواهان به خدمت گیری مبعلی شدیم طی نامهای به باشگاه ذوبآهن هم درخواست جذب حدادیفر را داشتیم و اگر با این درخواست موافقت شود این بازیکن در رقابتهای آسیایی میتواند به ما کمک کند.
* با شکست روز گذشته ذوبآهن احتمال عملی شدن این انتقال پایین نیامده است؟
ما امیدوار به این هستیم که ذوبآهن در لیگ بماند و اگر قرار است این اتفاق بیافتد سه طرف که باشگاه ذوبآهن، استقلال و قاسم حدادیفر هستند از این انتقال سود کنند و به ضرر هیچ یک تمام نشود.
* استقلال تا فردا فقط مهلت جذب این بازیکن را دارد؟
بله ما تا فردا فقط مهلت داریم و اگر قرار است این انتقال صورت بگیرد باید تا فردا انجام شود.
* روز گذشته به سازمان لیگ رفته بودید. نتیجهاش چه شد؟
بله رفته بودم البته هیچ یک از آقایان را نتوانستم ببینم .اما مصاحبه آقای بهروان را خواندم که گفتند ما نمیخواهیم هیچ باشگاهی ضرر کند. حرف ایشان هم کاملا منطقی بود. استقلال همیشه در آسیا موفق عمل کرده و تیم ما به عنوان یک تیم پر افتخار در آسیا به میدان میرود از این رو باید برنامهریزی طوری صورت بگیرد که استقلال هیچ ضرری از این بابت نبیند و باز بتواند در آسیا موفق عمل کند.
* فکر میکنید با تعویق بازی استقلال موفق شود؟
سازمان لیگ این مسئله را مورد بررسی قرار داده و برنامهریزیهای لازم در این زمینه در حال انجام است. آقایان تاج و بهروان انسانهایی هستند که دوست دارند هر اتفاقی صورت میگیرد به نفع فوتبال ایران باشد و منطقی پیش میروند.
* بازی با ملوان را چطور میبینید؟
الان فقط بحث ملوان نیست ما اگر جز آن دسته از تیمهایی هستیم که به دنبال قهرمانی هستیم باید در 4 بازی باقی مانده مان به برد برسیم و از این رودر این دیدار هم همه هدفمان کسب برد است.
* تساوی دیروز فولاد و نفت چقدر می تواند به نفع استقلال تمام شود؟
الان چون امتیازات به هم نزدیک است ما در وهله اول باید خودمان امتیازات بگیریم و در بازیهایمان پیروز باشیم تا بتوانیم از همین فرصت به وجود آمده هم استفاده کنیم.
* در پایان صحبتی اگر است بفرمایید؟
این 4 بازی باقی مانده برای ما خیلی سخت و حساس است و اگر میخواهیم قهرمان شویم به حمایت هوادارانمان نیاز داریم. از آنها میخواهیم پیراهن یار دوازدهم را در این چند بازی باقی مانده بر تن کنند و به ورزشگاه بیایند چرا که ما به حضور آنها در استادیوم نیاز داریم.
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