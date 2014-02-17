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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

دو صحرانوردی قهرمانی آسیا- ژاپن؛

ملی‌پوشان ایران فردا تهران را ترک می‌کنند

ملی‌پوشان ایران فردا تهران را ترک می‌کنند

دوازدهمین دوره مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی آسیا روز سوم اسفند ماه به میزبانی کشور ژاپن در حالی آغاز می‌شود که ملی‌پوشان کشورمان فردا سه شنبه تهران را به مقصد توکیو ترک می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابتهای دو صحرانوردی آسیا با حضور کشورهایی از جمله ژاپن، قطر، چین، سریلانکا، هند، ماکائو، بحرین و ایران در شهر "فوکوئوکا"  ژاپن برگزار می‌شود. دوندگان کشورمان در دو رده سنی جوانان( هشت کیلومتر) و بزرگسالان(12 کیلومتر) با رقیبان آسیایی به رقابت می‌پردازند.

محمد رضا ابوترابی، جعفر مرادی، احمد فرود و جواد صیادی در بخش جوانان و امیر آذریان، جلیل و خلیل ناصری و طاها غفاری در بخش بزرگسالان ملی‌پوشان اعزامی کشورمان به این رقابتها هستند. روح الله محمدی و علی مانیزان به عنوان مربی و احمد گودرزی به عنوان سرپرست در کنار ورزشکاران حضور دارند.

دوندگان کشورمان در دور گذشته این مسابقات(یازدهمین دوره - چین) به ترتیب در رده‌های سنی جوانان و بزرگسلان جایگاه تیمی چهارم و ششم را به خود اختصاص دادند.

 

کد مطلب 2237949

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