به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابتهای دو صحرانوردی آسیا با حضور کشورهایی از جمله ژاپن، قطر، چین، سریلانکا، هند، ماکائو، بحرین و ایران در شهر "فوکوئوکا" ژاپن برگزار می‌شود. دوندگان کشورمان در دو رده سنی جوانان( هشت کیلومتر) و بزرگسالان(12 کیلومتر) با رقیبان آسیایی به رقابت می‌پردازند.



محمد رضا ابوترابی، جعفر مرادی، احمد فرود و جواد صیادی در بخش جوانان و امیر آذریان، جلیل و خلیل ناصری و طاها غفاری در بخش بزرگسالان ملی‌پوشان اعزامی کشورمان به این رقابتها هستند. روح الله محمدی و علی مانیزان به عنوان مربی و احمد گودرزی به عنوان سرپرست در کنار ورزشکاران حضور دارند.



دوندگان کشورمان در دور گذشته این مسابقات(یازدهمین دوره - چین) به ترتیب در رده‌های سنی جوانان و بزرگسلان جایگاه تیمی چهارم و ششم را به خود اختصاص دادند.



