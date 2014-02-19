با تمامی کشتی گیران تسویه حساب کردیم/ منتظر رای کمیته انضباطی هستیم

قاسم حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: آخرین مرحله از پرداختی های ما به کشتی گیران تیم خونه به خونه که در لیگ برتر امسال حضور داشتند انجام شد و ما هم اکنون نخستین تیم لیگ هستیم که بطور کامل با تمامی نفرات تسویه حساب کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده نیز در لیگ برتر کشتی آزاد حضور پیدا می کنید، تصریح کرد: حضور بعدی ما در رقابتهای لیگ برتر منوط به رای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی است ما همچنان پیگیر داستان شعبانف و برخی مسایل داوری هستیم.

حسن زاده در خاتمه با تاکید بر پیگیری جدی شکایت خود از طریق کمیته انضباطی گفت: مردم مازندران و بابل مدام از من پیگیری می کنند که داستان شکایت ما چه شد و واقعا نمی دانم جواب آنان را چطور بدهم. من از رسول خادم تقاضا دارم هر چه زودتر تمهیداتی صورت دهد تا کمیته انضباطی فدراسیون کشتی رای خود را در خصوص شکایت ما صادر کند.

