  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۷

مدیرعامل باشگاه خونه به خونه؛

با تمامی کشتی گیران تسویه حساب کردیم/ منتظر رای کمیته انضباطی هستیم

با تمامی کشتی گیران تسویه حساب کردیم/ منتظر رای کمیته انضباطی هستیم

مدیر عامل باشگاه خونه به خونه بابل با اشاره به آخرین وضعیت مالی این باشگاه با کشتی گیران لیگی خود گفت: طبق زمانبندی مشخص و وعده داده شده به کشتی‌گیران حاضر در لیگ با تمامی آنان تسویه حساب انجام و مبالغ مورد توافق پرداخت شد.

قاسم حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: آخرین مرحله از پرداختی های ما به کشتی گیران تیم خونه به خونه که در لیگ برتر امسال حضور داشتند انجام شد و ما هم اکنون نخستین تیم لیگ هستیم که بطور کامل با تمامی نفرات تسویه حساب کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده نیز در لیگ برتر کشتی آزاد حضور پیدا می کنید، تصریح کرد: حضور بعدی ما در رقابتهای لیگ برتر منوط به رای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی است ما همچنان پیگیر داستان شعبانف و برخی مسایل داوری هستیم.

حسن زاده در خاتمه با تاکید بر پیگیری جدی شکایت خود از طریق کمیته انضباطی گفت: مردم مازندران و بابل مدام از من پیگیری می کنند که داستان شکایت ما چه شد و واقعا نمی دانم جواب آنان را چطور بدهم. من از رسول خادم تقاضا دارم هر چه زودتر تمهیداتی صورت دهد تا کمیته انضباطی فدراسیون کشتی رای خود را در خصوص شکایت ما صادر کند.
 

کد مطلب 2238764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها