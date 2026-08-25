۶ طرح آبرسانی در شاهرود اجرا شد؛ گام تازه برای کاهش هدررفت و تنش آبی

منصور کشاورزیان در حاشیه مراسم بهره‌برداری از طرح‌های زیرساختی شهرستان شاهرود و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه آب و فاضلاب شاهرود و میامی اظهار کرد: شش پروژه مهم در بخش آب شهرستان شاهرود با استفاده از اعتبارات ملی و استانی تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: یکی از این طرح‌ها، توسعه زیرساخت آبرسانی در طرح مسکن ملی شاهرود است که در قالب آن، دو کیلومتر شبکه توزیع آب با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ادامه داد: همچنین پنج کیلومتر شبکه توزیع آب شهری در شاهرود با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال از محل سایر منابع توسعه یافته است.

کشاورزیان، حصارکشی تأسیسات شماره یک شاهرود به طول ۱۴۰ متر را از دیگر پروژه‌های اجراشده عنوان کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های اصلاح و نوسازی شبکه آب در روستاهای شهرستان شاهرود بیان کرد: در روستای خیج، ۶۵۰ متر شبکه اصلاح، ۴۵ فقره انشعاب اصلاح، دو شیر فلکه نصب و یک حوضچه احداث شده است که برای اجرای این طرح، ۷.۵ میلیارد ریال اعتبار استانی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان اضافه کرد: در روستای ابر نیز ۷۵۰ متر شبکه آب شرب با استفاده از لوله‌های سایز ۶۳ و ۹۰ اصلاح و ۵۵ فقره انشعاب نیز اصلاح شده است. همچنین دو دستگاه شیر کنترل فشار و ۲۰ عدد شیر فلکه در این روستا نصب شده که برای اجرای آن ۹.۵۵ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع استانی اختصاص یافته است.

کشاورزیان افزود: در روستای ابرسج نیز ۹۰۰ متر شبکه اصلاح، دو باب حوضچه کنترل فشار به همراه تجهیزات مربوطه احداث و ۷۰ فقره انشعاب اصلاح شده است. اعتبار اجرای این طرح نیز ۹.۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی بوده است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف کاهش هدررفت آب، افزایش فشار شبکه و تأمین پایدار آب مورد نیاز مشترکان در مناطق شهری و روستایی شهرستان شاهرود انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان خاطرنشان کرد: مجموعه آب و فاضلاب با جدیت، اجرای طرح‌های زیرساختی و ارتقای پایداری خدمات آبرسانی در مناطق مختلف استان را دنبال می‌کند.