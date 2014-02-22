انتشار آلبوم «بُعد یازدهم» ناظری توسط کمپانی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی سونی که در طول چند دهه گذشته اقدام به ضبط و ارایه ماندگارترین آثار ستارگان تاریخ موسیقی جهان کرده است، برای اولین بار در بخش کلاسیک خود اثری از حافظ ناظری را به عنوان یک آهنگساز مستقل در خاورمیانه تولید و در کشورهای جهان منتشر می‌کند.

«بُعد یازدهم» اثر شماره یک «سمفونی رومی» است که حافظ ناظری زمانی حدود 10 سال برای ساخت و تولید آن وقت و انرژی صرف کرده و پس از تکمیل مراحل تولید و ساخت آن، این آلبوم با حضور افتخاری شهرام ناظری در برخی قطعاتش، در آستانه انتشار جهانی قرار دارد.

نکته حائز اهمیت این آلبوم حضور نوازنده های شاخص جهانی در این آلبوم از جمله ذاکر حسین نوازنده سرشناس ساز «طبلا» و برنده اولین جایزه گرمی در بخش world Music سال 1992، نامزد دریافت جایزه Grammy در سال 2011 و گلن ولز نوازنده سازهای کوبه ای و برنده چهار جایزه Grammy، مت هایموویتز نوازنده ویلنسل و نامزد دریافت چندین جایزهGrammy ، پاول نیوبائر نوازنده ویولا و کاندیدای جوایز متعدد جهانی، ژوهانس موزر نوازنده ویولنسل است.

حضور فیلسوف بزرگ جهان «دیپاک چوپرا» در «بعد یازدهم» از دیگر اتفاقات خبرساز این آلبوم است.

حافظ ناظری چند روزی است که وارد ایران شده و در حال پیگیری‌های لازم برای انتشار آلبوم‌اش در هفته‌های آتی است و این اثر 11 مارچ (19 اسفند) به صورت همزمان در ایران و جهان منتشر خواهد شد.