امکان تحصیل رایگان نخبگان و فعالان قرآنی در دانشگاه های شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و حضور 1500 بقعه متبرکه در استان سبب شد تا شیراز، انتخاب شایسته ای برای میزبانی مسابقات کشوری قرآن کریم باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری این مسابقات در شیراز به عنوان فضای فرهنگی مثبت قلمداد می شود که آثار مطلوبی بر روح و افکار جوانان دارد.
وی افزود: حمایت از فعالان قرآنی اهمیت بسيار بالایی در زمینه فرهنگی و اجتماعی دارد زیرا زمانی که قرآن بر دلها بنشیند، تحول عظیمی در زندگی ایجاد می شود. نخبگان و فعالان قرآنی می توانند به شکل رایگان در دانشگاه های شیراز تحصیل کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به جایگاه ویژه حافظان و قاریان قرآن کریم گفت: حمایت از فعالان قرآنی اهمیت بسيار بالایی در زمینه فرهنگی و اجتماعی دارد؛ به همین جهت نخبگان وفعالان قرآنی می توانند به شکل رایگان در دانشگاه های شیراز تحصیل کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و حضور 1500 بقعه متبرکه در استان سبب شد تا شیراز، انتخاب شایسته ای برای میزبانی مسابقات کشوری قرآن کریم باشد.
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