امکان تحصیل رایگان نخبگان و فعالان قرآنی در دانشگاه های شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و حضور 1500 بقعه متبرکه در استان سبب شد تا شیراز، انتخاب شایسته ای برای میزبانی مسابقات کشوری قرآن کریم باشد.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری این مسابقات در شیراز به عنوان فضای فرهنگی مثبت قلمداد می شود که آثار مطلوبی بر روح و افکار جوانان دارد.



وی افزود: حمایت از فعالان قرآنی اهمیت بسيار بالایی در زمینه فرهنگی و اجتماعی دارد زیرا زمانی که قرآن بر دلها بنشیند، تحول عظیمی در زندگی ایجاد می شود. نخبگان و فعالان قرآنی می توانند به شکل رایگان در دانشگاه های شیراز تحصیل کنند.