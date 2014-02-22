تجدید نظر در دستورالعمل نحوه پرداخت یارانه به مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت: کارگروه اقتصاد مطبوعات قصد دارد برای اصلاح مواردی همچون تعریف خصوصی و یا عمومی بودن روزنامه‌ها، این دستورالعمل را مورد بازبینی قرار دهد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد، یارانه دور بعدی مطبوعات نیز بر اساس دستورالعمل اصلاح شده پرداخت خواهد شد. پیشتر مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به خبرنگار مهر گفته بود که این یارانه حداکثر تا 20 اسفند پرداخت می‌شود.

انتظامی همچنین از تدوین پیش نویس آئین‌نامه نحوه توزیع آگهی‌های دولتی خبر داد و گفت: قرار است پیش نویس آئین‌نامه‌ای برای روشن شدن نحوه توزیع آگهی‌های دولتی اعلام شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد: معاونت مطبوعاتی این پیش نویس را برای جمع‌آوری نظرات اصحاب مطبوعات و کارشناسان حوزه رسانه برای جمع‌بندی نهایی روی سایت خود قرار خواهد داد.

وی در ادامه از اجرای قریب‌الوقوع طرح رتبه‌بندی رسانه‌های مجازی شامل خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری خبر داد و اعلام کرد: طرح رتبه بندی رسانه‌های مجازی در حال تدوین است.

به گفته انتظامی، بر اساس این طرح شاخص‌های تعیین رتبه و مرجع تعیین هر یک از آنها مشخص می شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: در راستای سیاست‌های مشارکت طلبانه دولت، این پیش‌نویس به زودی با کمک فعالان این حوزه تدوین می‌شود و سپس روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار می‌گیرد تا کارشناسان نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را منعکس کنند.