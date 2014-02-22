به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات لیگ‌های برتر فوتبال و بزرگسالان باشگاه‌های برتر کشور جام خلیج فارس در هفته بیست و هفتم به پایان رسید و این رقابت ها تا هفتم فروردین ماه تعطیل خواهد بود، شکست صبای قم در مقابل پرسپولیس تهران حسابی موقعیت این تیم را به خطر انداخت.

سیزدهمین شکست صبای قم در فصل جاری لیگ برتر کشور

در شهر تهران تیم فوتبال بزرگسالان صبای قم با هدایت عبدالصمد مرفاوی با اینکه در مقابل پرسپولیس تهران تیم سوم جدول رده‌بندی بازی خوبی ارائه کرد، اما نتوانست از موقعیت های گلزنی خود به خوبی استفاده کند و در عوض با اشتباهات فاحش دروازه بان و مدافعان خود به باخت تن داد.

تیم فوتبال صبای قم که در سیزدهمین بازی خارج از خانه خود به مصاف یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی تیم پرسپولیس تهران و شاگردان علی دایی رفته بود، شکست سختی را متحمل شد.

فوتبالیست‌های صبای قم که تا قبل از مصاف هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با کسب 28 امتیاز از 26 مسابقه در مکان دهم جدول رده‌بندی قرار داشتند، با کوله باری از امید به مصاف تیم پرسپولیس تهران رفتند اما به سختی شکست خوردند.

در این دیدار که به میزبانی پرسپولیس تهران و در حضور تماشاگران فوتبال دوست در ورزشگاه آزادی برگزار شد، صبای قم با وجود اینکه تلاش زیادی برای رسیدن به گل و متوقف کردن میزبان داشت اما اسیر هماهنگی تیم حریف و اشتباهات بازیکنان خود به خصوص دروازه بان شده و با حساب سه بر یک شکست خورد.

امید صبا به 3 بازی باقی مانده برای فرار از خطر سقوط

این شکست منجر به ثبت سیزدهمین باخت در کارنامه تیم فوتبال صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شد تا صبای قم همچنان یکی از تیم های نیمه پائین و در خطر سقوط جدول رده‌بندی لیگ برتر باشد و تیم پرسپولیس تهران به صدر جدول رده‌بندی و قهرمانی نزدیک تر شد.

در حال حاضر تیم فوتبال صبای قم از 27 مسابقه خود هفت پیروزی، هفت تساوی و 13 باخت در کارنامه دارد و با توجه به باقی مانده سه بازی تا پایان فصل، یک پله نسبت به هفته قبل سقوط کرد و در یازدهمین مکان جدول 16 تیمی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور قرار گرفته است.

صبای قم با این باخت موقعیت چندان خوبی در انتهای جدول رده‌بندی ندارد و چه بسا اگر نتایج ضعیف و دور از انتظار این تیم در هفته‌های باقی مانده از لیگ برتر باشگاه‌های کشور تداوم داشته باشد، صبا در پایان دهمین فصل حضور در لیگ برتر کشور به دسته اول سقوط کند.