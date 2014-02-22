به گزارش خبرنگار مهر، سیروس محجوب در آخرین اظهار نظرش در خصوص وضعیت کادرفنی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: قلبا تمایل دارم قرارداد دراگان اسکوچیچ را تمدید کنم اما باید سر بندهایی با او به توافق برسیم. به هر حال ملوان باشگاه بزرگی است و اسکوچیچ باید به حضور در این باشگاه افتخار کند.

وی با تاکید بر اینکه جاه طلبی‌اش 1000 برابر اسکوچیچ است و اگر جاه طلب نبود به جایگاه کنونی نمی‌رسید، اضافه کرد: ملوان نباید متکی به فرد باشد، هرچند هدفمان حفظ دراگان اسکوچیچ برای فصل بعد است، ااگر با اسکوچیچ به توافق نرسیدیم، 5 مربی برجسته دیگر را مد نظر داریم.

مالک باشگاه ملوان بندرانزلی خاطرنشان کرد: روز 20 اسفندماه سرمربی فصل بعد تیم ملوان مشخص می‌شود و مطمئناً قرارداد سرمربی فصل آینده کمتر از 3 سال نخواهد بود.

وی ضمن تبریک پیروزی تیم فوتبال ملوان برابر استقلال در هفته بیست و هفتم لیگ برتر و صعود تیم بانوان ملوان به فینال جام حذفی ادامه داد: ساختار اصلی باشگاه ملوان بومی گرایی است و با ایجاد فونداسیون مناسب، به اهداف عالی باشگاه خواهیم رسید.

محجوب با اشاره به اینکه حاضر است بزرگ‌ترین بلاهای طبیعی شامل او شود ولی سقوط ملوان را نبیند، یادآور شد: ظرف 33 روز به 55 درصد از تعهدات‌مان عمل کرده‌ایم. ضمن اینکه سالن بدنسازی اختصاصی باشگاه، موزه و فروشگاه ملوان تا قبل از پایان سال افتتاح شده و فضای کار در آکادمی باشگاه ملوان برای تمام پیشکسوتان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان این خبر که در یک‌سال و نیم آینده مدیریت باشگاه از طریق مردم انتخاب خواهد شد، اضافه کرد: با اسپانسر 3/5 میلیاردی به توافق نهایی رسیده‌ایم. همچنین دنبال برندسازی برای باشگاه ملوان هستیم. هدفم برای دو فصل بعد این است که در ساختار بازیکن از نظر قرارداد هزینه زیادی کنم تا هواداران بازی‌های زیبایی را شاهد باشند و برند باشگاه هم بالاتر برود.

مالک باشگاه ملوان بندرانزلی تصریح کرد: تمام تمرکزمان روی تیم‌های پایه است. فصل آینده هم به میزان قرارداد تیم بانوان افزوده می‌شود و این تیم دارای یک زمین اختصاصی استاندارد خواهد شد. همچنین با آقای خسته‌بند و استاندار صحبت می‌کنم تا بازی‌های خانگی بانوان ملوان با حضور تماشاگران خانم برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه با دو باشگاه مطرح انگلیسی (لیگ برتری و لیگ دسته اولی) قراردادبسته تا دو نفر از بزرگان فوتبال انگلیس برای سه دوره آموزشی در شهر انزلی حضور پیدا کنند، اظهار کرد: در صدد هستیم یک بازیکن هندی جذب کنیم. اگر یک بازیکن هندی به تیم بیاوریم حداقل 200 تا 300 میلیون لباس تیم را می‌توانیم در این کشور بفروشیم.

محجوب از زحمات صادق درودگر تشکر و اعلام کرد با کسی باید کار کند که ۷۰ درصد به تفکراتش به او نزدیک باشد و در مورد قرار داد سرگئی پاشنکو تاکید کرد: پاشنکو با باشگاه ملوان قرارداد داشت و ترک باشگاه توسط این دروازه‌بان حرفه‌ای نبود.

وی در ادامه صحبتهایش به سرپوشیده کردن بخشی از ورزشگاه تختی در فصل آینده خبر داد و یادآور شد: امیدواریم با کمک وزارت ورزش و جوانان و مسئولان سیاسی و استانی بتوانیم ورزشگاه تختی را بصورت اجاره به شرط تملیک در اختیار باشگاه ملوان قرار دهیم تا آن را به ورزشگاهی لوکس و جدید تبدیل کنیم.

مالک باشگاه ملوان بندرانزلی همچنین گفت: ساخت ورزشگاه جدید با شرایط موجود و بروکراسی‌ها اداری هم زمانبر است و هم از نظر مالی مرقون به صرفه نیست اما اگر این ورزشگاه را در اختیار باشگاه ملوان قرار دهند، آن را ظرف 2 سال به ورزشگاهی جدید تبدیل خواهیم کرد.