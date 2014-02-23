به گزارش خبرنگار مهر، با تعلیق برخی از تحریم‌های بیمه کشتی‌های نفتکش، صادرات نفت ایران به مشتریان سنتی همچون چین، هند، کره جنوبی، تایوان، ژاپن و ترکیه در طول یک ماه گذشته با افزایش همراه شده است.



آمارهای موسسات معتبر بین‌المللی از افزایش روزانه 100 هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی و صعود صادرات نفت به بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز حکایت دارد.



از این رو همزمان با جهش صادرات طلای سیاه ایران به هند و چین، دور جدید مذاکرات نفتی ایران و ژاپن هم به منظور توسعه همکاری‌های دو جانبه آغاز شده است.



بر این اساس با توافق ایران و ژاپن، به جای نفتکش‌های ایرانی، با تامین بیمه کشتی‌های نفتکش ژاپنی مسئول حمل و انتقال نفت خام صادراتی ایران به مقصد این کشور آسیایی شده‌اند.



در این بین همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات نفتی تهران – توکیو، با حضور "کوجی هوندا" سفیر ژاپن و علی ماجدی معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در پایانه نفتی خارگ رسما از بارگیری نفت ایران توسط نفتکش‌های ژاپنی همچون "نیچی او" (Nichioh) در این پایانه بازدید به عمل آمد.



در همین حال علی ماجدی معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت که پیشتر به‌عنوان سفیر ایران در ژاپن هم مشغول کار بوده است ، در دیدار با "کوجی هوندا" سفیر تام الاختیار ژاپن در ایران درباره تعریف راهکارهای جدید به منظور توسعه همکاری‌های نفتی بین تهران – توکیو دیدار و گفتگو کرد.



ماجدی در این نشست مشترک با اشاره به اعلام آمادگی شرکت‌های ژاپن به منظور مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عظیم نفت و گاز ایران، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، رابطه دو کشور در حوزه صنعت نفت و سرمایه گذاری شرکت‌های ژاپنی در جبهه‌های بالادستی بهبود می‌یابد.



به گفته این مقام مسئول، هم اکنون ژاپنی‌ها علاقه مند به مشارکت فعال و سرمایه گذاری در حوزه‌های بالادستی به ویژه توسعه میدان‌های نفتی هستند و پیش بینی می‌شود با مذاکرات در حال انجام این مهم تحقق یابد.



در این نشست مشترک، سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران هم از آمادگی این شرکت برای توسعه همکاری با شرکت‌های ژاپنی در زمینه‌های فنی، عملیاتی، خدماتی و همچنین ساخت و توسعه تاسیسات بارگیری، اندازه گیری و صادرات نفت خام و فرآروده های نفتی خبر داد.



در همین حال با حضور هوندا سفیر ژاپن و ماجدید معاون وزیر نفت در پایانه نفتی خارگ، نحوه تحویل و فروش نفت خام ایران به شرکت‌های ژاپنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



به گزارش مهر، شرکت اینپکس ژاپن حدود یک دهه قبل توافقی با شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی کرده بود که با افزایش تحریم‌ها این شرکت ژاپنی از ادامه سرمایه‌گذاری در این میدان عظیم نفتی ایران کناره گیری کرد.