به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی ریاض با بیان اینکه نگاه ویژه دولت بر حوزه سلامت برای جامعه پزشکی و مردم بسیار حائز اهمیت است افزود : نقش همکاریهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تعامل با دولت نقشی ارزنده بشمار می رود و امیدواریم با تعامل بین مجلس و دولت مشکلات حوزه سلامت مردم در سال 93 تا حدود بسیار زیادی مرتفع شود.

وی با ابراز ناراحتی از پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی اظهار داشت: یک عده قلیلی از جامعه پزشکی باعث شده اند که به کل جامعه پزشکی نگاه مثبتی وجود نداشته باشد، پدیده زیرمیزی با توجه به محرومیتهایی که در جامعه وجود دارد، ظلم مضاعف به مردم است.

ریاض با بیان اینکه جامعه پزشکی خدمات بسیاری در مقاطع گوناگون در کشور انجام داده افزود : جامعه پزشکی در دوران آغاز انقلاب ، دفاع مقدس وسازندگی نقش بسیار هائز اهمیتی داشته است لذا باید با قاطعیت تمام با خاطیان برخورد شود تا این لکه از دامان جامعه پزشکی پاک شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از وزیر بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص پیگیری پدیده زیر میزی برخی از پزشکان گفت: پدیده دیگری که نیاز به نگاه و پیگیری جدی دارد رابطه بین اساتید و دانشجویان است، عدم حضور جدی اساتید در دانشگاهها و مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی خود پدیده است که مورد غفلت واقع شده است هر چند که در دوره های مختلف برخی از مسئولین پیگر این موضوع بوده اند ولی همچنان لاینحل مانده است چرا که حضور اساتید محترم در مراکز آموزشی حسب تکالیف زمانبدی اداری بسیار کم رنگ است.

سخنگوی انجمن اسلامی پزشکان ایران با اشاره به فضای مناسب همکاری بین دولت و مجلس اظهار داشت : باتوجه به روابط خوب دولت و مجلس زمان مناسبی است تا پرونده زیر میزی در جامعه پزشکی بسته شود و امیدواریم سازمان نظام پزشکی با جدیدت بیشتر در این خصوص وارد عمل شود و این این موضوع دردآور را هرچه سریعتر حل کند.