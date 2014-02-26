800 گفتمان دینی در مدارس و مساجد خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل صادقی‌خواه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان این که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر با طرح مباحث کرسی های آزاد اندیشی و گفتمان‌های دینی به دنبال نهادینه کردن الگوی تفکر و اندیشه ورزی اسلامی در جامعه بوده اند، گفت: آنچه جامعه اسلامی را در قرن های چهارم و پنجم هجر ی به یکی از تمدن های طلایی و باشکوه در جهان تبدیل کرده مباحثه و همین گفتمان ها علمی و دینی درموضوعات مختلف بوده است زیرا اندیشه در تضارب و در بوته نقد به رشد و شکوفایی می رسد.

وی با بیان اینکه گفتمان های دینی در سال‌های اخیر به خصوص در مساجد، مدارس و دانشگاه ها رشد داشته است، گفت: برگزاری این گفتمان‌ها به نحو صحیح و بدون آفت‌های حاشیه‌ای می‌تواند بستر شکل گیری یک جامعه ایمانی با یک زیرساخت و چارچوب قوی را فراهم کند.

مسئول رسیدگی به امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: بیشتر گفتمانهای دینی در سال جاری با محوریت سبک زندگی اسلامی، مهدویت، تبیین سخنان مقام معظم رهبری در مسایل مختلف، حجاب و عفاف و با توجه به مناسبت ها برگزار شده است.

برگزاری گفتمان‌های دینی در 60 مدرسه بیرجند

وی با اشاره به برگزاری 860 گفتمان دینی در ایام دهه فجر امسال در استان اظهارکرد: در شهرستان بیرجند این گفتمان‌ها در 60 مدرسه و 30 مسجد این شهرستان به صورت دوره ای برگزار شده است.

مسئول امور رسیدگی به مساجد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) با جدل کردن مخالفت دارند و جدل را عامل شبهه افکنی و کفر برای انسان می دانند، گفت: متاسفانه بعضی از افراد گفتمان را با جدل اشتباه گرفته و به جای گفتمان جدل می کنند در حالی که جدل هیچ نتیجه ای جز دل خوری و کینه در جامعه به دنبال ندارد.

وی افزود: گفتمان های دینی و به خصوص گفتمان، یک گفتگوی دو طرفه است که در نهایت خونسردی و برای اقناع و به نتیجه رسیدن انجام می شود و در آن صفات خوب و آسیب های یک اندیشه و فکر مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان بهترین فرهنگ و اندیشه را برای پیشرفت یک جامعه انتخاب کرد.

صادقی خواه با بیان این که تاکنون استقبال مردم و اساتید حوزه و دانشگاه از گفتمان های دینی خوب بوده است، گفت: با توجه به این که جامعه ما یک جامعه دینی است و فرهنگ اسلامی در آن رواج دارد مردم و اندیشمندان باید حضور پرشورتری در جلسات و کرسی های گفتمان دینی و علمی داشته باشند.

برگزاری گفتمان‌های دینی در ایام نوروز

وی همچنین از برگزاری گفتمان های دینی همزمان با ایام نوروز در بقاع متبرکه، مساجد و حوزه های علمیه استان خبر داد.

مسئول امور رسیدگی به مساجد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: گفتمان های دینی به صورت خود کار فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش می دهند.

وی گفت: انسانی می تواند در این گفتمان های دینی اندیشه برتر و بهتر را بشناسد که در مورد موضوعات مختلف حداقل مطالعه را داشته باشد در غیر این صورت حضور در این گفتمان ها به خصوص گفتمان های تخصصی حتی ممکن است موجب افزایش شبهات انسان شود.

حجت الاسلام صادقی خواده یادآورشد:حرکت درست در مسیر گفتمان های دینی در چند سال آینده کشور ما را به یکی از شکوفاترین کشورها در عرصه علمی و فرهنگی تبدیل خواهد کرد.