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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۴۸

معترضان ترک خواستار استعفای اردوغان شدند

معترضان ترک خواستار استعفای اردوغان شدند

صدها معترض در ترکیه خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس ترکیه برای متفرق کردن صدها نفر معترض ترک که خواستار استعفای رجب طیب اردوغان بودند از گاز اشک آور و ماشین های آبپاش استفاده کرد.

در پی انتشار فایل صوتی مکالمه تلفنی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با پسرش که در این مکالمه از پسرش خواسته تا مبلغ زیادی پول نقد را پنهان کند موجب گسترش شایعه نقش داشتن اردوغان در فساد مالی اخیر در ترکیه شده است.

نخست وزیر ترکیه با رد این اتهام اعلام داشته است که این فایل صوتی ساختگی و تقلبی است و با تهیه کنندگان آن برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 2245234

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