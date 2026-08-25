ضیایی:«مهمانی امت احمد» به یک رویداد فرهنگی برای کردستان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کُمیل ضیایی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مهمانی امت احمد برای چهارمین سال متوالی همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌شود و طی سال‌های گذشته توانسته به یکی از رویدادهای مردمی و فرهنگی شاخص استان کردستان تبدیل شود.

وی افزود: امسال نیز جمعی از فعالان و کنشگران فرهنگی استان‌های مختلف کشور برای حضور و مشارکت در این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند و مهمانانی از استان‌های تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، همدان، اصفهان، هرمزگان و کرمانشاه در این رویداد حضور خواهند داشت.

مسئول کمیته مردمی برگزاری مهمانی امت احمد ادامه داد: امسال همچنین میزبان مهمانانی از کشورهای لبنان، سوریه، عراق و فلسطین خواهیم بود که برای مشارکت در این برنامه و خدمت‌رسانی در کنار مردم کردستان حضور پیدا می‌کنند.

مهمانی امت احمد رویدادی برخاسته از ظرفیت مردم

ضیایی با تأکید بر مردمی بودن این رویداد بیان کرد: مهمانی امت احمد از ابتدا توسط گروه‌های مردمی طراحی و اجرا شده و همچنان بخش اصلی برنامه به دست مردم، هیئت‌ها، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردمی، گروه‌های فرهنگی و هنری و دیگر مجموعه‌های داوطلب اداره می‌شود.

وی گفت: با توجه به گستردگی برنامه و نیاز به هماهنگی برای تأمین زیرساخت‌ها، ستادهایی در سطح استان و شهرستان برای پشتیبانی و فراهم کردن امکانات تشکیل می‌شود، اما بدنه اصلی برنامه و خدمت‌رسانی بر عهده گروه‌های مردمی است.

مسئول کمیته مردمی برگزاری مهمانی امت احمد اضافه کرد: یکی از بخش‌های اصلی این رویداد، پذیرایی از مردم است و امسال نیز مواکب و غرفه‌های مختلف برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی ۱۳۳ غرفه در مهمانی امت احمد

ضیایی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برپایی غرفه‌ها اظهار کرد: امسال ۱۳۳ غرفه برای حضور گروه‌ها و مجموعه‌های مختلف در نظر گرفته شده است، هرچند تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت موجود بوده و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب، امکان حضور حداکثری گروه‌ها در مواکب فراهم شود.

وی افزود: استقبال گروه‌های مردمی از این رویداد نشان می‌دهد مهمانی امت احمد دیگر تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه به بستری برای حضور و مشارکت طیف‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.

سه استیج برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری

مسئول کمیته مردمی برگزاری مهمانی امت احمد با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این رویداد گفت: امسال سه استیج اصلی برای اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته شده که هرکدام متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب طراحی شده‌اند.

وی ادامه داد: استیج اصلی در میدان انقلاب مستقر خواهد بود و طی سال‌های گذشته نیز چهره‌های شناخته‌شده عرصه فرهنگ و هنر کشور در این بخش حضور داشته‌اند که این موضوع موجب معرفی بیشتر ظرفیت‌های کردستان و تغییر نگاه برخی مهمانان نسبت به استان شده است.

ضیایی با اشاره به بخش ویژه کودکان عنوان کرد: استیج کودک در محدوده سه‌راه نمکی برپا می‌شود و برای اجرای برنامه در این بخش از ظرفیت هنرمندان و چهره‌های توانمند داخل و خارج استان استفاده خواهد شد.

وی افزود: امسال برای نخستین‌بار استیج هنرمندان نیز در میدان آزادی پیش‌بینی شده است تا گروه‌های هنری شهرستان و هنرمندان بومی، از جمله گروه‌های موسیقی و نوازندگان، بتوانند برنامه‌های خود را اجرا کنند.

آغاز برنامه از ساعت ۱۶

مسئول کمیته مردمی برگزاری مهمانی امت احمد زمان آغاز این برنامه را ساعت ۱۶ اعلام کرد و گفت: زمان رسمی پایان برنامه ساعت ۲۰ پیش‌بینی شده، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حضور مردم تا ساعت‌های پایانی شب ادامه پیدا می‌کند.

ضیایی خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این رویداد حضور داشته‌اند و بسیاری از شرکت‌کنندگان چند ساعت در فضای مهمانی امت احمد حضور پیدا می‌کنند و از بخش‌های مختلف برنامه بهره می‌برند.

وی با اشاره به آثار فرهنگی و اجتماعی برگزاری این برنامه اظهار کرد: مهمانی امت احمد طی سال‌های گذشته به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کردستان تبدیل شده و حضور چهره‌های فرهنگی و هنری از دیگر نقاط کشور نیز در معرفی این استان تأثیرگذار بوده است.

مسئول کمیته مردمی برگزاری مهمانی امت احمد افزود: بسیاری از مهمانانی که در سال‌های گذشته به کردستان آمدند، پس از حضور در این رویداد نگاه متفاوتی نسبت به استان پیدا کردند و خود به نوعی به معرفی‌کننده ظرفیت‌های کردستان در میان مردم دیگر نقاط کشور تبدیل شدند.

ضیایی با بیان اینکه این رویداد اکنون فراتر از مرزهای استان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: مهمانی امت احمد می‌تواند در آینده به یک الگوی فرهنگی برای دیگر استان‌ها و حتی کشورهای اسلامی تبدیل شود و برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) با مشارکت گسترده مردم را به یک سنت فرهنگی ماندگار تبدیل کند.

ضرورت تقویت گفتمان دینی در جامعه

وی هدف اصلی از برگزاری مهمانی امت احمد را تنها برگزاری یک جشن مناسبتی ندانست و تصریح کرد: باید زیبایی‌ها و آموزه‌های دین و فرهنگ اسلامی را برای نسل امروز بازخوانی و معرفی کنیم تا ارتباط نسل جدید با این مفاهیم تقویت شود.

ضیایی با تأکید بر نقش رویدادهای مردمی در انتقال مفاهیم دینی افزود: اگر جامعه نسبت به مناسبت‌ها و مفاهیم دینی خود توجه کافی نداشته باشد، زمینه برای اثرگذاری جریان‌های فرهنگی بیگانه افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید با استفاده از زبان هنر، فرهنگ، رسانه و برنامه‌های مردمی، گفتمان دینی را برای نسل جدید جذاب و قابل فهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: مهمانی امت احمد تلاش می‌کند در کنار ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای مردم، فرصتی برای تقویت پیوند میان مردم و مفاهیم دینی و فرهنگی نیز فراهم کند.

ضرورت بازنگری در شیوه‌های اطلاع‌رسانی

مسئول کمیته مردمی برگزاری مهمانی امت احمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی این رویداد اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید درباره آن آسیب‌شناسی جدی انجام شود، میزان اثرگذاری رسانه‌ها در انتقال پیام رویدادهای بزرگ مردمی است.

وی افزود: تجربه برگزاری برنامه‌های بزرگ در کشور نشان می‌دهد صرف افزایش حجم تبلیغات به معنای افزایش آگاهی عمومی نیست و باید روش‌های جدید و مؤثرتری برای ارتباط با مخاطبان پیدا کرد.

ضیایی ادامه داد: در سال‌های گذشته برای معرفی مهمانی امت احمد در سنندج از ظرفیت رسانه‌ها و شیوه‌های مختلف تبلیغاتی استفاده شد و حتی حجم قابل توجهی از تبلیغات محیطی و توزیع تراکت انجام گرفت، اما در زمان برگزاری مشخص شد بخشی از مردم از جزئیات برنامه اطلاع کافی نداشتند.

وی گفت: این موضوع نشان می‌دهد رسانه‌ها باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، درباره شیوه انتقال پیام و نحوه افزایش مشارکت مخاطبان نیز بازنگری کنند.

رویدادی که از کردستان می‌تواند به جهان اسلام برسد

ضیایی با اشاره به ظرفیت مهمانی امت احمد برای تبدیل شدن به یک رویداد گسترده‌تر گفت: این برنامه امروز به یکی از نمادهای فرهنگی کردستان تبدیل شده و امیدواریم در آینده شاهد برگزاری نمونه‌های مشابه آن در دیگر استان‌های کشور و کشورهای مختلف اسلامی باشیم.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که مهمانی امت احمد از یک رویداد استانی فراتر رفته و با حضور مردم و گروه‌های فرهنگی در کشورهای مختلف، به یک حرکت مردمی برای بزرگداشت میلاد پیامبر اعظم(ص)، تقویت وحدت اسلامی و بازخوانی ارزش‌های دینی تبدیل شود.