به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی میامی ـ جاجرم اظهار کرد: این پروژه از طرحهای بنیادی و اساسی و یکی از شاخصترین پروژههای مورد نیاز استان است که اجرای آن صرفاً حاصل تلاش یک فرد یا یک دستگاه نیست، بلکه مجموعهای از مدیران متولی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرهای درق و ایور و حمایت و پشتیبانی ائمه جمعه شهرستانهای گرمه و جاجرم در به ثمر رسیدن آن نقش دارند.
وی با اشاره به تجربه و سابقه کاری پیمانکار پروژه افزود: پیمانکار این طرح از تجربه و شناسنامه کاری خوبی برخوردار است و ما در کنار پیمانکار خواهیم بود و روند اجرای پروژه را بهصورت مستمر رصد خواهیم کرد؛ چرا که این پروژه دعای خیر مردم را به همراه دارد.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات در استان گفت: باید سطح خدمات را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهیم. با وجود تمام ناملایماتی که در حق کشور روا داشته میشود، همراهی و پشتیبانی مردم همواره قابل تقدیر است و در سایه رهبری مقام معظم رهبری، دشمنان به اهداف خود دست نخواهند یافت.
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