به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره شامل چهار بخش اصلی، موضوعی، تجربه‌های نو و بخش مقالات تالیف و ترجمه است.

بخش اصلی شامل نمایش‌های تک قسمتی در دو زمان بندی، نمایش بلند بین 20 تا 30 دقیقه و نمایش کوتاه بین 1 تا 10 دقیقه بوده که موضوع آن آزاد و صرفا با رویکرد طنز و کمدی قابل قبول است.

بخش موضوعی نیز شامل نمایش‌های تک قسمتی در دو زمان بندی، نمایش بلند بین 20 تا 30 دقیقه و نمایش کوتاه بین 1 تا 10 دقیقه بوده که موضوعات آن شعار سال 93، نقش زن در دفاع مقدس، سبک زندگی مشاهیر ایران زمین است.

بخش تجربه‌های نو شامل نمایش‌های تک قسمتی با مدت زمان بین 1 تا 5 دقیقه و در قالب اجراهای خلاقانه و شیوه پردازانه مانند تک گویی، نمایش افکتیو و.. بوده و موضوع دراین بخش آزاد است.

بخش مقالات نیز به منظور گردآوری مقالات با هدف انسجام بخشیدن به مبانی نظری، الگوها و تجربیات علمی فنون و مهارت‌های تخصص در حوزه نمایشنامه‌های رادیویی با محورهای موضوعی نمایش رادیویی و مخاطب، سبک شناسی نمایش رادیویی ایران از آغاز تاکنون ، نشانه شناسی در زبان نمایش رادیویی برگزار خواهد شد.ت

کمیل و ارسال فرم ثبت نام به صورت کامل، ارسال فایل صوتی اثر با فرمت mp3،ارسال فایل متن نمایشنامه با فرمت word2007 به همراه آثار،رعایت مدت تعیین شده برای نمایش‌ها، رعایت زبان معیار (فارسی) در آثار، ارسال پژوهش منجر به تولید نمایش برای آثار پژوهش محور با ذکر منابع از شرایط و ضوابط الزامی این جشنواره است و محدودیتی از لحاظ تعداد آثار ارسالی از سوی مراکز مختلف تولید نمایش وجود ندارد، اما از هر صاحب اثر حداکثر 2 اثر پذیرفته می‌شود.

ایجاد امکانات ضبط نمایش برای شرکت کنندگان آزاد پس از تأیید متن نمایش توسط هیأت بازخوانی آثار جشنواره، بر عهده مرکز هنرهای نمایشی رادیو است و مهلت ارسال متن به منظور تائید، حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 93 بوده و مهلت ارائه آثار نیز تا تاریخ 30 اردیبهشت 93 است.

آثار ارسالی باید قابلیت پخش از رسانه ملی باشند. همچنین دبیرخانه جشنواره حق استفاده از آثار را برای خود محفوظ می‌داند.

علاقمندان در صورت تمایل می‌توانند فرم شرکت در جشنواره را از پایگاه اینترنتی www.radionamayesh.ir دانلود کنند.